Você está lendo um tópico

Televisão

RedeTV vai inaugurar sede própria em Brasília

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 68 visitas.





Rafa! em 21 Set 2017 - 18:06



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2194 | São Paulo - SP

RedeTV vai inaugurar sede própria em Brasília



Conhecida por sempre investir em equipamento de ponta e alta tecnologia, a RedeTV! agora investe também em outras capitais que não seja São Paulo. A emissora quer ter uma melhor distribuição de sinal em todo o Brasil e atingir aos telespectadores que ainda não conhecem a programação do canal.





Estúdios da RedeTV! em São Paulo (Foto: Reprodução)





De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, está marcada para a próxima quarta-feira, 27, a festa de inauguração da sede própria da emissora em Brasília. Vai contar, claro, com a presença dos presidentes e de nomes que ocupam cargos importantes.



Alguns políticos, até como forma de divulgação, também estarão presentes. A turma do programa “Encrenca”, o policialesco “Operação de Risco”, o divertido “Mega Senha” e o vespertino “A Tarde é Sua” são as maiores audiência da RedeTV! atualmente.



http://www.otvfoco.com.br/redetv-vai-inaugurar-...pria-em-brasilia/ Conhecida por sempre investir em equipamento de ponta e alta tecnologia, a RedeTV! agora investe também em outras capitais que não seja São Paulo. A emissora quer ter uma melhor distribuição de sinal em todo o Brasil e atingir aos telespectadores que ainda não conhecem a programação do canal.De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, está marcada para a próxima quarta-feira, 27, a festa de inauguração da sede própria da emissora em Brasília. Vai contar, claro, com a presença dos presidentes e de nomes que ocupam cargos importantes.Alguns políticos, até como forma de divulgação, também estarão presentes. A turma do programa “Encrenca”, o policialesco “Operação de Risco”, o divertido “Mega Senha” e o vespertino “A Tarde é Sua” são as maiores audiência da RedeTV! atualmente.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído