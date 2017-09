Outubro: Confira os principais destaques do mês no Maxprime

O canal pago Maxprime preparou diversas estreias para o mês de outubro.



As novidades começam no dia 4 de outubro, a partir das 22h, com a chegada de " Hardcore - Missão Extrema ". Henry é um homem que foi misteriosamente ressuscitado por sua esposa. De repente, Henry aparece na desconhecida cidade de Moscou sem se lembrar de seu passado, cercado por assassinos e com sua suposta esposa sequestrada por Akan, um líder com poderes telecinéticos que planeja conquistar o mundo com um exército de soldados geneticamente modificados.



" A Lenda de Tarzan " é o destaque do dia 11 de outubro, às 22h. Anos se passaram desde que John Clayton III, o homem que um dia foi conhecido como Tarzan, abandonou a selva africana para estabelecer-se em Londres com sua esposa, Jane. Mas uma missão diplomática o leva de volta às terras do Congo e, quando a vida de sua família é ameaçada, a verdadeira natureza do rei dos macacos vem à tona. David Yates dirige este filme estrelado por Alexander Skarsgard (True Blood) e Margot Robbie (Esquadrão Suicida).



No dia 28 de outubro, às 22h, o público confere " Busca Explosiva 5: Campo de Batalha ". Jake Carter é um veterano do exército que agora se dedica a salvar vidas como paramédico. Após atender um chamado de emergência, Jake acaba usando suas habilidades para proteger um homem ferido de uma brutal gangue de motociclistas.



Na quinta-feira, dia 12, o canal exibe o Especial Agentes Prime. A partir das 20h40 é a vez de conferir " Irmão de Espião ". Sebastian Grimsby, o melhor agente do serviço secreto britânico, após 28 anos reencontra de surpresa seu irmão mais velho, Nobby. Ironicamente, Nobby é um idiota simplório e viciado em futebol. Mas após descobrir um perigoso plano de domínio mundial, Sebastian percebe que para salvar o mundo precisa do maior idiota ao seu lado: seu irmão.



Logo em seguida, às 22h05, vai ao ar " O Agente da U.N.C.L.E. ". Filme ambientado na década de 60 durante a Guerra Fria. O melhor agente da CIA, Napoleon Solo, deve unir forças com Illya Kuryakin, o melhor oficial da KGB, para derrotar uma misteriosa organização criminosa em busca de armas nucleares. Guy Ritchie dirige este filme de espião baseado na popular série homônima dos anos 60 e estrelado por Henry Cavill, Armie Hammer e pela vencedora do Oscar Alicia Vikander.