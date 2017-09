Outubro: Conheça as principais estreias do mês na Netflix

O serviço de vídeo sob demanda Netflix estreia novas temporadas e séries ao longo do mês de outubro.



No dia 13 de outubro, o público acompanha a primeira temporada do seriado Mindhunter . A queridinha Stranger Things 2 será disponibilizada no dia 27 de outubro. Também no dia 27 fica disponível a primeira parte do especial O Universo de Stranger Things .



No dia 6 de outubro será a vez de conferir a primeira temporada de Suburra . A segunda temporada de Designated Survivor estreia no dia 6 de outubro. A nova ID-0 será disponibilizada para o público brasileiro também no dia 6 de outubro.



Dynasty tem sua primeira temporada disponível a partir do dia 12 de outubro. As temporadas 1 a 3 de Peaky Blinders estreaim no dia 1º de outubro. Já a quinta temporada de Arrow chega no dia 20 de outubro.



No dia 15 de outubro estreia a 12ª temporada de Criminal Minds . A terceira temporada de The Flash estreia no dia 20 de outubro. A quarta temporada de The Foster entra em cartaz no dia 15.



Fechando as estreias, o serviço disponibiliza a sétima temporada de Suits (episódios 1 a 10) no dia 20 de outubro.