Denilson tem proposta da Fox e pode ser o próximo a deixar a Band

Rafa! em 22 Set 2017 - 17:21



Denilson tem proposta da Fox e pode ser o próximo a deixar a Band







O ex-jogador Denílson, comentarista e participante fixo do “Jogo Aberto”, na Bandeirantes, periga de ser um dos próximos a pular do barco.





O ex-jogador Denilson

Imagem: Manuela Scarpa e Amauri Nehn/Photo Rio News



Não é de agora o interesse do Fox Sports no seu trabalho. Tem proposta.



Denílson Show, como é chamado, está na casa desde 2010. Começou na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e se tornou uma peça importante do programa, diariamente, apresentado por Renata Fan.



quantum em 22 Set 2017 - 17:44



Só se contratarem ele para aquelas mesa redondas que mais parece Zorra Total que programa de debate de futebol.

Ele raras vezes foi comentaristas de partidas na Band, só lembro dele comentando série B e alguns jogos de Copa do Mundo, Eurocopa e Copa das Confederações.





Vladi em 22 Set 2017 - 18:20



-sera uma pena, gosto da dupla (ele e a fan), mas a grana fala alto, se ele tiver a mesma liberdade e linha de trabalho que tem na band dara certo mas.... é esperar, sorte a ele.

















