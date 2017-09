Nova temporada de Vai que Cola tem pré-estreia no NOW

Para quem está com saudade das confusões dos moradores da Pensão da Dona Jô, a espera está terminando. No dia 25 de setembro, antes mesmo da estreia da quinta temporada no Multishow , o NOW disponibiliza os cinco primeiros episódios de Vai que Cola , para os clientes da NET e Claro HDTV assistirem em primeira mão, quando, onde e quantas vezes quiserem.



Uma das séries cômicas de maior audiência da TV por assinatura em todos os tempos traz em seu elenco a Dona Jô (Catarina Abdala), Terezinha (Cacau Protásio), Ferdinando (Marcus Majella), Jéssica (Samantha Schmütz), Máicol (Emiliano D'Ávila), Velna (Fiorella Mattheis), Sanderson (Marcelo Medici), Susan (Aline Riscado), Gabi do Lins (Leticia Lima), Reginel (Luis Lobianco), Mustafary (Marco Luque), Ericsson (Rafael Infante), Lacraia (Silvio Guindane) e Eloisa (Tatá Werneck), que prometem abalar a vida no Méier.



No canal linear, Vai Que Cola estreia no dia 02 de outubro, às 21h15. E assim como os cinco primeiros episódios, todos os outros serão disponibilizados no NOW, no seguinte a sua exibição, em Programas de TV > Multishow > Vai Que Cola.