"South Park" chega ao seu 21º ano no Comedy Central

O humor do quarteto que conquistou o mundo inteiro chega a 21ª temporada no Comedy Central , na próxima segunda-feira (25). Com acidez, polêmicas e muitas confusões, Stan, Kyle, Eric e Kenny passam pelas experiências mais estranhas, malucas, e dão vida aos personagens mais loucos que possam existir.



Como de costume, South Park segue ultrapassando todos os limites de sanidade e levando os fãs a loucura. Logo no primeiro episódio, protestantes com tochas e bandeiras confederadas tomam a cidade, enquanto Randy finalmente tenta entender o que significa ser branco na sociedade atual.



No Comedy Central, a animação é marcada como uma das principais audiências do canal. A comédia sem filtro é um sucesso no mundo inteiro e promete trazer ainda mais polêmicas na nova temporada. Se na 20ª temporada o foco foi na política dos Estados Unidos e contou com episódios especiais como o das ‘Top 20 celebridades’ (as mais zuadas dos últimos tempos), o especial de Halloween e muitos outros, não dá pra esperar que a 21ª temporada seja menos polêmica e divertida.



A 21ª temporada de "South Park" estreia dia 25 de setembro , às 23h no Comedy Central.