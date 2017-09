Você está lendo um tópico

Outubro: Warner estreia nova temporada de Supernatural

Hunters está na hora de se unir novamente aos irmãos Sam e Dean com a estreia da décima terceira temporada de Supernatural . O novo ano da produção tem estreia exclusiva na Warner dia 24 de outubro, terça-feira, às 21h40.



O que será que a nova temporada reserva para os irmãos Winchesters? Cass e Crowley, até onde eles sabem, estão mortos. A mãe se foi. Já se sabe que o anjo Michael retornará – o personagem não é visto desde a sexta temporada, quando foi aprisionado por Lúcifer. Quais serão as próximas batalhas que Jared Padalecki (Sam) e Jensen Aclkes (Dean) vão ter que enfrentar?























