Eduardo Sterblitch estreia no Multishow com show de talentos infantil

Atuação, piadas, esquetes, músicas, paródias, stand up, números de mágica, improviso, imitações, mímicas e outras performances estão entre as atividades que 24 crianças apresentam em “Humoristinhas” , primeiro show de talentos infantil do Multishow .



Para colocar ordem na casa, ou não, Eduardo Sterblitch faz sua estreia no canal como o apresentador da atração. Os jurados fixos Fernanda Souza, Titi Müller e Gabriel Louchard possuem a difícil missão de eleger ao longo de 12 episódios apenas um vencedor.



Mais de 800 crianças de todo o Brasil, na faixa etária de sete a onze anos de idade, foram inscritas através do site do Multishow . Após processo seletivo, 24 foram selecionadas para participar da atração. O vencedor garante o cargo de protagonista de uma nova websérie para o YouTube do canal, o Humor Multishow e apresenta uma edição especial de Dia das Crianças do TVZ Ao Vivo, ao lado de Eduardo Sterblitch.



A dinâmica de “Humoristinhas” acontece em três estágios. Na primeira fase, a cada episódio, dois participantes são escolhidos para seguirem na atração. Na semifinal chegam os 12 participantes que mais se destacaram e as apresentações passam a ser temáticas, até o momento da grande final. Em todas as fases está presente o Laboratório, um espaço criativo em que as crianças interagem entre si e com Eduardo Sterblitch, participam de experiências, fazem exercícios e começam a desenvolver seus números individuais, que serão apresentados no palco.



Fernanda Souza, Titi Müller e Gabriel Louchard são os jurados fixos da atração. Ao longo dos episódios, convidados especiais também ocupam o cargo, como Larissa Manoela, Ludmilla, Leticia Lima, Simone Gutierrez, Catarina Abdalla, Tom Cavalcante, Helio de la Peña, Murilo Couto e Lucas Salles



Entre as performances do primeiro episódio estão um stand up comedy sobre o sonho de um dos participantes em ser um jogador de basquete, uma esquete de dança com referência a Sidney Magal, uma apresentação de piadas com fantoches de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau e uma paródia sobre a paixão por comida. O apresentador Edu e os jurados Fernanda, Titi e Gabriel, recebem a participação especial do ator Lucas Salles.



“Humoristinhas” estreia dia 25 de setembro , com exibições de segunda a sábado, às 21h45 no Multishow.