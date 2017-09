Você está lendo um tópico

Outubro: Megapix tem Jogos Vorazes, Smurfs, Homem-Aranha e mais

robertoscalon em 22 Set 2017 - 23:31



VCFAZ.TV traz as novidades do Megapix . Conheça os destaques da "Sessão Megapix" para o mês de outubro na sessão exibida sempre às sextas-feiras, às 22h30. Dentre os destaques estão as aventuras "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final" e "O Espetacular Homem-Aranha" , o infantil "Os Smurfs 2" e o drama "Mais Forte Que O Mundo - A História De José Aldo" .



"Jogos Vorazes: A Esperança - O Final" ( 27 de outubro , às 22h30) é o último filme da franquia de sucesso. Agora, Katniss e seus amigos Peeta, Gale e Finnick embarcam em sua última missão: organizar uma resistência contra o presidente e libertar o povo de Panem. A coragem de Katniss faz renascer a esperança em um país disposto a se livrar da opressão.



Em "O Espetacular Homem-Aranha" ( 13 de outubro , às 22h30), Peter Parker está tentando saber mais sobre sua origem. Ele encontra uma pasta que pertenceu ao seu pai e quer descobrir por que seus pais desapareceram. Sua busca o leva a Oscorp e ao dr. Curt Connors, que tem como alterego o letal Lagarto. Com Andrew Garfield, Emma Stone e Sally Field no elenco.



Na comédia infantil "Os Smurfs 2" ( 06 de outubro , às 22h30), os seres azuis se unem a seus amigos humanos para resgatar Smurfette, que foi raptada por Gargamel já que ela conhece um feitiço secreto que pode transformar a mais nova criação do malvado feiticeiro, criaturas chamadas Danadinhos, em reais Smurfs. Hank Zaria, Neil Patrick Harris e Jayma Mays no elenco.



Baseado na história do lutador de MMA, "Mais Forte Que O Mundo - A História De José Aldo" ( 20 de outubro , às 22h30), conta a história do primeiro campeão peso pena do UFC. José Aldo, forte rapaz de família pobre, marcado pela violência doméstica, deixa o Amazonas e vai para o Rio de Janeiro em busca de uma chance como atleta. Para vencer seus oponentes, ele deve, antes, acertar suas contas com o passado e superar velhos traumas. Com José Loreto, Cleo Pires, Milhem Cortaz, Jackson Antunes e Claudia Ohana.



Outras estreias



No terror "Livrai-Nos Do Mal" ( 31 de outubro , às 22h30), o policial Ralph Sarchie tem uma intuição especial, que sempre leva-o a combater casos extremos e perigosos. Em uma mesma semana ele depara-se com casos perturbadores. Intrigado pelos acontecimentos, ele começa a investigar as pessoas responsáveis, suspeitando que alguma força sobrenatural esteja por trás das histórias. Com a ajuda de um padre especializado em demonologia, Sarchie descobre uma verdade assustadora, muito além do seu mundo cético e racional.



Keanu Reeves estrela o terror "Bata Antes De Entrar" ( 09 de outubro , às 22h30). Em uma noite chuvosa, duas belas mulheres batem à porta de Evan Webber. Ele está sozinho em casa, já que a esposa e filho estão viajando. Não demora muito para que ambas o seduzam, tendo uma noite de amor com ele. Só que, no dia seguinte, elas passam a persegui-lo implacavelmente.



A comédia "É O Fim" ( 07 de outubro , às 0h20),traz nomes como James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Emma Watson, presos em uma casa após eventos catastróficos devastarem Los Angeles. À medida que os suprimentos acabam, os ânimos ameaçam a amizade deles, forçando-os a saírem da casa e encarar seu destino e o significado de amizade e redenção.



Saiba mais:

