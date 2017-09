Carinha de anjo: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Zeca fica chateado que Juju não será mais sua empresária. Emílio consegue gravar escondido Frida dizendo que a história do livro de Bárbara ter sido roubado e depois aparecido nas coisas de Adriana foi uma armação dela com a amiga e que contou com a ajuda da irmã Luzia. A noviça Fabiana escuta a gravação e vai até a sala da Madre Superiora para mostrar o áudio e desmascarar Luzia. A religiosa fica decepcionado com o que escuta e perdoa a irmã Fabiana pela maneira com que conseguiu a gravação. Adriana chora por ser culpada de algo que não fez e a irmã Luzia grita com a pequenina. Madre Superiora chega e manda a freira ir imediatamente para sua sala. Irmã Luzia enfrenta a religiosa e faz duras críticas e ataques. Madre Superiora expulsa Luzia do colégio. O pai de Lúcia leva a esposa, de quem havia se separado, para tentar se reconciliarem. Luzia diz que o problema da Madre é que ela não tem pulso forte o suficiente para estar à frente de um colégio tradicional. A irmã ainda afirma que os pais vão criticar a Madre e que ela voltará como diretora geral do internato. Diana e Inácio conversam com Miguel, Zeca e Zé Felipe para avisarem que irão todos para a praia no casamento de Estefânia e Vitor. Madre Superiora chora e desabafa com Fabiana. A religiosa diz que foi um dia difícil e pede para que Fabiana pegue suas coisas para dormir com as demais irmãs até que Luzia saia do colégio. Madre comunica as meninas que Luzia está fora do colégio e as pequeninas ficam felizes. No dia seguinte, antes de ir embora, Luzia pede perdão para Madre Superiora.



Terça-feira



Gustavo telefona para Cecília e avisa que Dulce Maria e eles dois irão para a praia um dia antes do casamento. Noemia leva roupas para a Haydee e lhe convida para um dia no spa em troca de começarem a se dar bem. Juju grava um vídeo de Franciely como tutorial de moda para ir em um casamento. A mãe de Lúcia vai ao colégio e conta que devido ajuda de Dulce Maria reatou o casamento com o marido. Haydee diz para Noemia que estava precisando de uma nora que cuidasse dela. Silvana almoça com Verônica e diz que precisam se acertar, a colega com Gustavo e ela com Cristóvão.



Quarta-feira



Gustavo muda o visual para o casamento da irmã e Cristóvão comenta que Cecília irá gostar do novo corte de cabelo. Em casa, Gustavo recebe os pais de Luzia e fica feliz ao saber a ajuda que Dulce Maria fez ao casal. Silvana e Verônica decidem se ajudar para conquistar seus amados, porém sem fazer maldades. Cecília diz que Gustavo ficou mais jovem e bonito com o novo cabelo. Emílio vai com Dulce, Gustavo e Cecília para a praia.



Quinta-feira



Cristóvão ajuda Fátima no “LePf” durante o casamento de Vitor e Estefânia. No colégio, as meninas querem tentar convencer a Madre Superiora a liberar elas jogarem futebol. Inácio diz para Diana e Zeca que o misterioso empresário Rodrigo Antunes gostou da voz de Zeca e que irá até a casa deles. Os três comemoram. Cecília, Gustavo, Emílio e Dulce Maria chegam na pousada da praia. Sozinha, Cecília fica envergonhada em ter que se trocar para vestir pela primeira vez um maiô. Cecília chega com Dulce Maria vestida com o maiô. Os quatro brincam na areia. Gustavo e Cecília dão as mãos em um momento em que estão a sós.



Sexta-feira



Gustavo diz para Cecília que até assumir o amor que sente por ela, ele ficava fugindo e que a professora é como um presente para ele. Verônica sai durante a noite com Silvana. Gustavo pega nas mãos de Cecília. A professora diz: "Desde a primeira vez que te vi a minha vida mudou completamente". Gustavo responde: "E vai mudar ainda mais ao meu lado". Emocionados, os dois se beijam pela primeira vez em uma noite estrelada. Os dois dizem que esperaram muito por esse momento. Gustavo se ajoelha e pede Cecília em namoro, mas antes que ela consiga responder Emílio e Dulce Maria aparecem. No dia seguinte, os demais convidados do casamento vão rumo a praia. O estilista Lucas Anderi chega com o vestido de casamento de Estefânia, que está na preparação para a cerimônia.