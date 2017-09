Um caminho para o destino: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Amélia chora ao descobrir que Marisa é esposa de Luiz Monteiro. Carlos diz a Camila que tem namorada e que nunca haverá nada entre eles. Ela afirma que não vai descansar até conquistá-lo. Fernanda desconfia que Luiz voltou a processá-la e pede para irmã Rosaura nunca contar para seu pai o problema em que está metida. Camila discute com Felipe por tê-la feito acreditar que Carlos estava interessado nela. Andréia confessa para Isabela que é amante de Luiz Monteiro. Isabela comunica a Marisa que ela e Carlos não são mais namorados. Marisa não aceita a decisão do filho e diz a Isabela que vai fazer de tudo para que os dois se casem. Carlos diz a Fernanda que está decidido a falar com Amélia. Marisa aconselha Andréia a terminar o relacionamento com seu amante porque não merece perder sua juventude com um homem como esse. Marisa descobre que Fernanda é filha de um jardineiro. Camila encontra Fernanda com Carlos e diz a ela que beijou seu namorado. Amélia está a ponto de expulsar Felipe de sua casa quando Pedro diz que ele veio para cuidar do divórcio.



Terça-feira



Fernanda fica furiosa com Camila e Carlos tenta acalmar os ânimos. Felipe diz a Amélia e Pedro que em seis meses estarão divorciados. Marisa e Pedro conversam sobre o relacionamento de Carlos e Fernanda quando são interrompidos por Rosário. Amélia critica Felipe por ter convencido Fernanda a processar Luiz Monteiro e pede a ele que não comente nada com Pedro. Marisa diz a Rosário que Fernanda já lhe causou muitos problemas e não vai permitir que namore seu filho. Felipe fica intrigado com a preocupação de Amélia e decide investigar por que tem tanto medo de Luiz Monteiro. Luiz diz ao Sr. Fernando que Fernanda é uma golpista e tem certeza de que não pode ser filha de Amélia e promete a ele que vai encontrar sua neta. Fernanda conta para Carlos que Isabela foi procurá-la. Fernando diz a Luiz que destruiu todas as fotos da filha e que se arrepende de não ter matado o homem que a engravidou. Mariana pede o divórcio a Hernani. Pedro conta a Fernanda que esteve conversando com Marisa sobre seu relacionamento com Carlos e diz a ela que o amor vence qualquer barreira. Marisa pergunta ao filho por que trocou Isabela pela filha do jardineiro. Carlos chama a mãe de mesquinha por discriminar sua namorada por sua condição social. Isabela pede ajuda de Luiz para se vingar de Fernanda e em troca promete não contar a Marisa que ele e Andréia são amantes. Isabela diz que está disposta a qualquer coisa para conseguir que Carlos volte para ela. Luiz sugere que invente uma gravidez. Fernanda se empenha nos estudos para poder frequentar a melhor faculdade de música.



Quarta-feira



Amélia mente para Fernanda ao dizer que seu trabalho no banco é de assistente pessoal da dona. Marisa diz ao filho que jamais o expulsaria de casa por namorar com Fernanda, mesmo com tudo que Luiz diz sobre ela. Carlos proíbe Isabela de voltar a procurar Fernanda por que ela não é a culpada pela separação. Fernanda agradece Felipe por ir lhe entregar o cheque por ter ganhado o processo mas diz que não poderão sair para comemorar por que vai se encontrar com Carlos. Andréia mente para Luiz e afirma que não comentou nada com Isabela sobre o relacionamento deles. Marisa, na tentativa de separar o filho de Fernanda, pede a ele que vá para a Espanha em seu lugar. Luiz promete a Andréia que ficarão juntos todo o tempo que Marisa estiver na Espanha, o que ele não sabe é que Carlos vai no lugar da mãe. Mariana suborna o detetive contratado por Luiz Monteiro para que Amélia e Pedro não sejam encontrados. Fernanda fica muito triste quando o Sr. Fernando a chama de golpista e a expulsa de sua casa. Ao perceber o quanto Carlos e Fernanda se amam, Marisa se questiona se está agindo certo ao tentar separá-los. Isabela se desentende com Andréia e ameaça contar toda a verdade para Marisa. Fernanda consegue conversar com Marisa. Pedro diz a Amélia que Fernanda saiu mais cedo por que teve prova, mas percebe que a filha mentiu quando irmã Rosario chega procurando por ela.



Quinta-feira



Amélia diz a Fernanda que mesmo que consiga o dinheiro não irá na viagem de formatura. Marisa diz a Rosário que Fernanda é uma garota muito doce, mas como mãe quer o melhor para seu filho. O detetive, ao se ver pressionado por Luiz, chantageia Mariana e pede mais dinheiro. Luiz consegue um resultado falso de gravidez para Isabela. Fernanda está feliz porque Carlos logo estará de volta. Isabela diz a Carlos que está grávida, mas ele não acredita e quer que ela se submeta a novos exames os quais ele faz questão de supervisionar. Branca sugere ao patrão que coloque um anúncio no jornal procurando por Amélia. Luiz diz a Isabela que ela encontrará a maneira de dizer a Carlos que sofreu um aborto espontâneo, mas isso só depois de estar casada com ele. Marisa pressiona o filho para que termine seu namoro com Fernanda e se case com Isabela, mas Carlos deixa claro que isso é uma decisão sua. Fernanda convida Carlos para sua festa de formatura e ele aceita.



Sexta-feira



Fernanda percebe que Carlos está preocupado, mas ele não se atreve a falar sobre Isabela. Mariana, que não está disposta a dividir a herança, se opõe à ideia do pai de colocar um anúncio no jornal procurando Amélia. Felipe comunica Amélia que já deu início ao processo de divórcio. Fernanda se sente angustiada e Carlos se preocupa. Felipe quer dar dinheiro a Branca mas ela não aceita. Fernando se sente mal. Carlos é chamado para socorrê-lo. Mariana diz ao pai que vai cuidar dele e Fernando a chama de hipócrita. Amélia comenta com Lupe que o processo de divórcio já está em curso e em breve será uma mulher livre. Fernanda comenta com o pai que está muito preocupada com a saúde do Sr. Fernando. Mariana diz a Carlos que seu pai passou mal por causa de Branca. Lupe aconselha Amélia a mudar seu visual agora que vai ser uma mulher livre. Fernando diz que tem muitas preocupações e Carlos a aconselha a manter a calma, pois se a pressão voltar a subir poderá sofre um derrame cerebral. Branca reza pela saúde do patrão. Pedro não sabe se conta a Amélia que seu pai está muito doente. Mariana pede ajuda a Luiz Monteiro para evitar que seu pai publique um anúncio procurando por Amélia. Marisa está muito feliz com o trabalho realizado por Pedro em seu jardim. Pedro pergunta a Carlos como está a saúde do Sr. Fernando. Marisa critica o filho por ter pedido a Isabela que abortasse e diz que tem a obrigação de se casar com ela. Carlos deixa claro para a mãe que vai assumir a criança, mas jamais se casará com Isabela porque está apaixonado por Fernanda. Luiz tenta convencer o Sr. Fernando a desistir da ideia de publicar um anúncio procurando por sua filha. Amélia recebe a informação de que o filho e o esposo de Marisa participarão da reunião do banco. Pedro está feliz por que a filha terminou a faculdade de música. Fernanda agradece o pai por tudo que fez por ela. Hernani insiste com Camila para que conquiste Carlos. Pedro entrega a Fernanda um cheque para que pague sua viagem de formatura, mas ela não aceita. Então Pedro propõe que use o dinheiro para comprar o vestido de formatura. Amélia comenta com Lupe que tem medo de voltar a encontrar Luiz Monteiro. Carlos insiste em acompanhar Isabela para que faça um novo teste de gravidez e promete a ela que não voltará a ver Fernanda enquanto não tiver certeza de realmente está esperando um filho seu. Luiz diz a Mariana que Marisa não pode saber nada sobre seu relacionamento com Amélia. Hernani fica sabendo que Carlos vai fechar um bom negócio com o banco e o convida para jantar, mas Carlos declina do convite. Fernanda escolhe seu vestido de formatura.