Chiquititas: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Tati vê que a irmã Vivi, está quase pintando o cabelo de loiro. Para fazer com que Vivi pare, ela pede a ajuda de Carol, que consegue impedir a garota. Porém, após a conversa, Vivi finalmente pinta o cabelo de loiro. Vivi tenta esconder as madeixas com um lenço. Bia e Maria ensinam Neco a utilizar o computador. Vivi vai até a agência e descobre que eles não agenciam garotas com cabelos pintados, pois não passa uma imagem saudável. Vivi volta arrasada para o orfanato. Chico convida Ernestina, que na verdade é Matilde, para um encontro durante a noite. Shirley Santana é chamada no orfanato para cuidar do cabelo de Vivi. Shirley conta para as Chiquititas que está interessada num homem da comunidade, que se chama Cícero. Vivi diz que esse é o nome do pai dela. Shirley acha que é apenas uma coincidência. JP discute com a mãe e diz que por suas atitudes a Mili não quer mais sair com eles. Dani acha que Carol dá mais atenção para todos do que para ela. Carol conversa a sós com Dani e as duas de entendem. Matilde leva Chico até um boteco e assusta o cozinheiro, que havia planejado algo mais romântico.



Terça-feira



Shirley Santana está interessada em Cícero (Ernando Tiago) e tenta convencer Eduarda a lhe acompanhar num samba para encontrar o homem, mas Eduarda diz que está cansada. Maria Cecília fala sozinha que gosta muito de Tobias, mas que ainda não é o momento para se casar. Carol lê uma história para as meninas, quando são surpreendidas com a presença de Teca, que deixa de lado a teimosia para se unir as chiquititas. Tobias vai até a casa de Maria Cecília e ela diz que não quer casar, apesar de amar ele. Maria Cecília explica que não quer ter que decidir entre ele e sua mãe, pois é uma situação muito complicada. Tobias diz que dará um tempo para ela pensar sobre o casamento. Na filmagem, Beto e Clarita (príncipe e princesa) quase se beijam numa das cenas, mas são interrompidos por Francis, que interpreta um Bobo. O diretor chama a atenção dele. No bar, Matilde, que finge ser Ernestina, joga bilhar com Chico. Uma confusão acontece no bar, pois Chico bate por acidente em um homem. Matilde é reconhecida pelo homem, que diz que ela é a "Matildão", criminosa responsável por um dos maiores assaltos dos últimos tempos em um banco do centro. Chico fica confuso com todas as informações. Matilde diz que se chama Ernestina e que não é Matildão. Os meninos pensão num jeito de proteger a casa da árvore para que ela não seja invadida pelos vizinhos encrenqueiros. JP chama Mili para acompanhá-lo num dos ensaios de sua banda. Pata, Cris e Bia decidem escrever uma carta para os meninos se passando pelos vizinhos. A intenção é fazer com que eles saiam da casa da árvore para irem brigar com os vizinhos e assim elas consigam uma brecha para entrarem na casa da árvore. Carol diz que só irá levar Vivi para a agência de modelo quando suas notas na escola ficarem acima de 8. Mesmo achando difícil, Vivi diz que irá tentar para poder alcançar seu sonho de ser modelo. Francis e Clarita discutem no Café Boutique devido um beijo que ela deu em Beto nas filmagens do filme. Francis pede para que ela decida se quer ou não ficar com ele. Chico diz para Ernestina que achou estranho tudo o que aconteceu na noite anterior. "Primeiro você me leva num boteco para jogar sinuca com um monte de homem mal encarado. Depois compra briga com um cara que é o dobro do seu tamanho. E para terminar é reconhecida pelo cara como Matildão", diz Chico. Matilde tenda disfarçar e garante que foi confundida. Os chiquititos caem no plano das meninas. Simão (Jitman Vibranovik) e Junior visitam Valentina, que está em coma, no hospital.



Quarta-feira



Junior tenta viabilizar uma maneira para levar Valentina para a mansão dos Almeida Campos. Simão mostra quem é Sônia (Bruna Miglioranza), a mulher que Fernando conversa no hospital. Ele fica na dúvida se ela é ou não prima do doutor. Teca fica triste ao lembrar da mãe, que lhe abandonou quando era criança. Na casa de JP, Renata finge acidente e joga um copo de limonada em Mili, que vai embora e fica muito confusa. Mili diz para Carol que a mãe dele não gosta dela e a ex-namorada dele sempre vai à casa dele. Carol aconselha Mili a pensar se realmente ama JP e se quer permanecer nesse namoro. As meninas entram na casa da árvore e ficam encantadas. Francis e Beto brigam com socos no Café. Junior avisa Carmen que Valentina voltará para casa em breve. Armado e Maria Cecília apartam a briga e avisam que essa é a última oportunidade para eles se comportarem bem. Os meninos descobrem que as meninas estão na casa da árvore e eles precisam sair do lugar, que não aguenta o excesso de peso. Mili tenta falar com JP, mas, após ouvir uma declaração de carinho dele, desisti.



Quinta-feira



Cris diz para Mili que falou para Mosca que acredita que os dois devem ficar livres para namorar, porém Vivi, que já namorou Mosca, continua contra. Mili diz para Cris que quando JP apareceu ela pensou que conseguiria esquecer Mosca, mas isso não aconteceu. Junior diz para Maria Cecília que se ela terminar com Tobias para agradar Eduarda, se arrependerá muito no futuro. Dani vai passar o final de semana na casa do pai, Bruno (Bruno Autran). Eduarda sugere para Carmen repaginar o look para poder ser uma das "Damas da Caridade". Eduarda sugere uma personal stylist, que na verdade é Shirley Santana. Vivi estuda para as provas. As meninas tentam construir uma casa na árvore para elas. Clarita diz que Francis e Beto precisam mostrar com atitudes que gostam dela de verdade. Na França, Gabriela está decidida a voltar para o Brasil e assim recuperar sua memória.



Sexta-feira



Eduarda limpa toda a casa de Shirley. Matilde diz que Teca pode dormir em seu quarto por quanto tempo precisar. Todos estranham o comportamento de Ernestina. Na verdade Ernestina acha que Teca possui direito a uma grande herança e, por isso, está tão solicita. Eduarda vai se encontrar com Carmen no Café Boutique, porém seus sapatos de salto estão quadrados. Shirley oferece seus sapatos. Chico diz para Carol que Teca não possui nada e o pai só deixou apenas dívidas. Teca possui um pombo correio branco de estimação com o nome de Kiki. Os chiquititos levam Fernando até a casa da árvore para auxiliar nos ajustes do local. Eduarda vai ao Café Boutique com seu sapato de salto quebrado. Teca diz para as meninas que Kiki leva suas cartas para o céu e as entregam para o seu pai.