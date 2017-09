No limite da paixão: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



O Dr. Edgard comenta com Maciel que José Alfredo vai ser operado e que sequestraram os filhos de Otávio e Ana Cristina. Maciel se preocupa, pois se o médico comentar com alguém o caso do sequestro a notícia pode chegar até a polícia. José Alfredo e Santinha finalmente se casam. Frida leva os meninos disfarçados em uma caminhonete e passa perto de Maciel e Maria Guadalupe. A menina chama os meninos e Maciel tenta confundi-la e diz que não eram Fernandinho e João Manuel que estavam no carro. Otávio chega nesse momento e a menina afirma que acabou de ver Fernandinho e João Manuel. Maciel, cínico, se oferece para ajudar Otávio a procurar os meninos. Maciel telefona para Frida e exige que ela volte imediatamente para o apartamento ou se arrependerá. O advogado procura Frida no hospital para que ela assine um documento, mas a enfermeira diz que não sabe onde está a paciente. Liberdade comenta com o advogado que Frida ter certas regalias e que os dois devem ajudá-la em tudo que fizer, pois receberão uma boa gratificação. Frida leva os meninos até a piscina de um clube e pede a eles que nadem sem sair para respirar. João Manuel diz que se não saírem para respirar vão se afogar. Junto com Fernandinho, tentam fugir, mas Frida os detém e se joga na piscina junto com os meninos.



Terça-feira



O segurança flagra Frida na piscina e ameaça chamar a polícia. Ela foge levando os meninos. Maciel chega ao apartamento e encontra os meninos ensopados. O tenente Almeida diz a Otávio que a mulher que está com os meninos tinha a intenção de afogá-los. Maciel pede a Liberdade que medique os meninos, pois estão com febre alta e não quer se arriscar a levá-los ao hospital e terminar na cadeia. A enfermeira diz que fará o possível, mas se a febre não ceder e os meninos não forem socorridos a tempo eles poderão morrer. Maciel telefona para Otávio Vila Real para dar as instruções do resgate. Otávio e Ana Cristina chegam ao local indicado pelo “sequestrador”, mas só encontram o Fernandinho. Liberdade diz ao Maciel que João Manuel está muito grave. O tenente Almeida pergunta ao Fernandinho se o palhacinho gritava e batia neles. O menino diz que o palhacinho era muito bom, mas que a boneca era muito má porque tentou afogá-los. Ele comenta também que João Manuel achou a voz da boneca parecida com a de alguém que conhecia.



Quarta-feira



Instruída pelo advogado, Frida diz aos diretores do hospital que a enfermeira a maltratada e mantém dopada, além de tentar extorquir dinheiro. Liberdade fica surpresa com as declarações de Frida e promete vingança. O advogado de Frida procura Maciel, diz que sabe de tudo e que é conveniente que confie nele. Frida sai do hospital psiquiátrico e vai até a casa de Ana Cristina. Ao chegar lá encontra Otávio, diz que levará seu filho e que o acusará de ter pago a enfermeira para que a maltratasse. Otávio coloca seu advogado a par da situação e este o aconselha a ter muita cautela, pois com o que aconteceu Frida pode pleitear toda a fortuna dos Vila Real e a guarda de seu filho. Maciel visita a enfermeira na cadeia para pedir que não diga nada sobre o caso e promete tomar providência para que ela saia da cadeia o mais rápido possível. Liberdade diz ao Maciel que ele precisa devolver João Manuel à mãe para que o menino possa ser tratado, caso contrário, poderá morrer. Maciel diz a Frida que precisam planejar o que farão para se livrar de Ana Cristina e dos Vila Real. Maciel diz também que a primeira da lista será dona Josefa. Otávio, desesperado pelo desaparecimento de João Manuel, vai até uma emissora de rádio para pedir ajuda. O estado de João Manuel se agrava e Maciel se desespera.



Quinta-feira



Otávio faz um apelo pelo rádio para que os sequestradores devolvam João Manuel. Maciel ouve a mensagem e se preocupa com a situação, pois o estado do menino piora a cada minuto. Os guarda-costas de Tobias humilham José Alfredo e perguntam a Fernanda(Santinha) como ela pode estar casada com um aleijado. José Alfredo diz a Santinha que sempre teve medo do que as pessoas diriam a ela por ter se casado com um aleijado e decide se operar imediatamente. No confessionário, Maciel diz ao padre Jesus que sequestrou Fernandinho e João Manuel. Maciel diz a Frida que chegou o momento de devolver João Manuel e dá instruções para que ela pegue o telefone das mãos de dona Josefa e finja que está falando com o sequestrador. Frida vai até a casa de Ana Cristina, diz que falou com os sequestradores, que sabe onde está João Manuel, mas que só lhe dirá se jurar que não voltará a ver Otávio. Frida também faz Ana Cristina prometer que não dirá nada a Otávio sobre o juramento que acaba de fazer. Maciel chega nesse momento e, cinicamente, diz a Frida que não é justo que chantageie Ana Cristina dessa maneira. Frida finge anotar alguma coisa e Maciel arranca o papel de suas mãos.



Sexta-feira



Maciel chega à casa de Ana Cristina com João Manuel nos braços. Ana Cristina se desespera ao ver o estado do menino e diz a Otávio que precisam levá-lo para o hospital. Fernanda (Santinha) diz a Maria Madalena que não acredita na mudança de Gabriel e que nem ela nem sua filha vão viver em sua casa. O Dr. Ramos diz a Ana Cristina que seu filho está entre a vida e a morte. O tenente Almeida comenta com Otávio que o padre Jesus sabe quem é o sequestrador. Otávio pede ao padre que lhe diga quem sequestrou os meninos, mas ele diz que não pode, pois o que sabe lhe foi revelado em segredo de confissão. Maciel observa o padre com olhar ameaçador. Frida chega à casa de Ana Cristina acompanhada pelo advogado e leva Fernandinho com ela. Marcelino liga para Otávio e informa que Frida levou Fernandinho. Frida e o advogado levam o menino para a casa de Rosália e dizem que ele ficará com ela até que o juiz resolva a situação. Otávio é informado por seu advogado que Fernandinho ficará sob a guarda de sua avó materna e que ele está proibido de ver o menino. Otávio, desesperado, vai até a casa de Rosália e, de joelhos, implora a Frida que pense no bem estar do filho. Frida impõe condições, diz a Otávio que tudo poderá voltar a ser como antes se ele abandonar Ana Cristina e viver com ela na mansão. João Manuel está a ponto de dizer de quem era a voz da boneca feia quando sofre uma parada respiratória.