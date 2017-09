Jikulumessu: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Bianca telefona para Margarita e pede para ela ligar de volta, assim que ela souber se Joel vai ou não com Djamila para Macau. Elas precisam saber da decisão de Joel para avançar com a segunda parte do plano.



Djamila impõe uma condição para Joel viajar com ela: ele tem que esquecer a vingança contra Bianca.



Esta noite é a festa de inauguração do karaoke no Cantinho do Bento. Bento preparou algumas novidades e surpresas para animar a festa: cerveja Cuca e pastéis de frango que, segundo ele, são os melhores do mundo. Mas os clientes não acham o mesmo.



Djamila descobre que Nuno pode ter um caso amoroso com Bianca. No escritório do Joel, ela viu uma fotografia de Bianca saindo da pensão “Safira”. E agora ela encontra um recibo da mesma pensão no casaco do primo.



Nayr pergunta a Djamila se ela vai contar para Joel. Djamila responde que não. Ainda mais agora que ela pediu para Joel esquecer Bianca e o seu passado.



Joel convida Felipe para trabalhar com ele na editora. Felipe aceita.



Bianca planeja colocar droga numa mala que Mário pedirá a Djamila para ela levar.



Kleyde e Gerson trocam as mochilas com os seus pertences. Gerson leva as sapatilhas que uma colega de trabalho pediu a Kleyde. Já

Kleyde leva o presente que Gerson comprou para Carlos, uma gravata.



Além da gravata, vai junto um bilhete que Kleyde lê: “Contigo acreditar no amor é mais fácil”. Chocada, Kleyde fica olhando para o bilhete e para a gravata.





Terça-feira



Kleyde descobre que Gerson é gay.



Sem clientes na lanchonete, Bento só ouve queixas. Parece que os melhores pastéis do mundo estavam estragados e todos os clientes que comeram ficaram enjoados. Para Bento, o problema não é só os clientes terem passado mal; eles também vão falar mal da lanchonete.



Margarita, Bianca e Mário vão a um dos piores bairros de Luanda comprar droga. Mário fica encarregado da compra. O vendedor da droga quer o dobro do dinheiro que Bianca tem para dar. Não vendo alternativa, Bianca concorda. Eles voltam para casa para ir buscar o resto do dinheiro que falta.

Enquanto isso, o evento de Greg já começou. Todos os convidados estão lá, menos Bianca. Diante do atraso da mulher, Greg começa com o discurso de boas vindas e também fala sobre a nova contratação da

BSports e da Exclusiva. Ele revela que é Sara Paca.



Nesse momento Bianca chega. Irritada, ela diz a Greg que este não era o momento nem o lugar certo para anunciar Sara como nova diretora de marketing das suas empresas.



Felipe confessa a Nina que não tem dinheiro para ir a restaurantes. Nina admite que foi estúpida e que se esqueceu que ele é engraxate. Felipe pede desculpa por ter fingido que ia ser possível jantar com ela e promete nunca mais esconder nada.





Quarta-feira



Gerson assume para Kleyde que é gay. Ele diz a ela que é a primeira vez que fala com alguém sobre a sua orientação sexual. E pede a Kleyde que não conte para ninguém, principalmente a Nayr.



Kleyde não entende porque ele não conta a verdade. Gerson responde que não quer que as pessoas o olhem como “um anormal”. Kleyde diz que tem de pensar sobre o que vai fazer. Uma coisa é certa, ela não quer mentir a Nayr.

José mantém o segredo guardado dentro da garagem que alugou.



Elena desconfia dos motivos que a filha alegou para voltar para Luanda. Ela não acredita que, após 15 anos em Londres investindo na carreira, ela tenha saído de lá por causa de um conflito com um colega.



A lanchonete do Bento continua às moscas. Bento está desesperado; se continuar assim não vai ter dinheiro para pagar as despesas e terá que fechar as portas.



Carlos quer despistar os amigos da sua falta de interesse por mulheres. Ele telefona para Priscila e a contrata para o acompanhar à noite a um bar.



Priscila fica indignada e responde que não é mulher da vida. Carlos garante que não é nada disso. Ele só quer a companhia dela e ainda lhe paga por isso. Priscila aceita.



Mário entrega a mala com droga a Djamila para ela levar para Macau. Nuno tem um flashback e se recorda de ter carregado a mesma mala para Soraia quando chegou à casa vindo do hospital.





Quinta-feira



Nuno diz a Djamila e a Joel que não podem embarcar. O casal não entende a atitude repentina. Nuno diz que não se despediu bem de Djamila e que lhe quer dar um abraço. Mas em vez disso, ele vai para o banheiro do aeroporto.



Nuno se afasta. Nervoso, ele sai do aeroporto, olha à sua volta, e vê um garoto. Nuno propõe um negócio ao menino, que prontamente aceita.



O menino chega perto de Djamila e de Joel e diz que eles não podem entrar no avião com aquela mala. O garoto diz que quem enviou a mala foi Bianca Kiala. Todos se questionam como é que aquele menino sabe o nome da Bianca.



Nuno sugere que abram a mala e tirem as dúvidas. Lao Kim abre a mala e encontra a droga.

Mais tarde, Nuno confronta Bianca sobre ter sido ela que enviou a mala com droga para Djamila através do Mário. Bianca nega.



Djamila acha que Bianca a odeia porque Greg estava interessado nela.



Joel revela a Djamila que o ataque não era contra ela, mas contra ele. Joel conta que, nos tempos do Santa Agnes, Bianca já havia feito o mesmo para o expulsar do colégio.



O casal volta a discutir porque Djamila acha que Joel está obcecado com a Bianca e que precisa de tratamento. Joel só vê uma solução para resolver a situação: encontrar Mário e fazê-lo confessar que foi Bianca quem pôs a droga na mala. Ele pede a Kim que vasculhe o escritório de Bianca.





Sexta-feira





Djamila quer uma resposta de Joel sobre Bianca. Ela quer ter a certeza que Joel vai deixar a polícia trabalhar e não vai sair por aí se fazendo de justiceiro.



Neste momento, eles são interrompidos por Lao Kim. Joel quer saber se a amiga encontrou alguma coisa sobre Bianca no escritório dela que a possa comprometer. Lao Kim nega. E diz que conseguiu apenas umas fotografias.



Ao ver as fotos, Joel repara no fio de Bianca, que é igual ao que a avó de Djamila lhe deu no dia em que foi atropelada e morreu.



Joel acha que Bianca pode estar envolvida no acidente. Ele começa uma investigação que o levará de novo ao Lubango.



Por sua vez, Lemba inicia a perseguição a Mário. Descobre onde ele mora, mas Mário consegue escapar.



Para Lemba, a única forma de encontrar Mário é se ele ligar o celular à internet e o GPS indicar a sua localização.

Pedro Kiala chega a Luanda, e vai para casa de surpresa.



Walter liga para Bianca e pede para ela dar a notícia a Greg.



Joel faz uma proposta à gerente da loja que apresentou queixa contra

Djamila. Ela aceita e retira a queixa.



Lemba vai à casa de Joel dizer que Mário escapou. Num impulso, Joel diz que está farto de ver Bianca sempre escapar. Lemba não entende o que tem Bianca a ver com a história.