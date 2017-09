Belaventura: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Otoniel e Enrico estão espantados diante de Lizabeta. Selena encara a princesa, muito constrangida. Severo está na casa de Joniel para levar Brione embora. Brione e Joniel discutem e ele levanta a mão ameaçando lhe dar um tapa, mas Gonzalo intercede. Selena sai do castelo chorando e Enrico a alcança. Joniel diz a Severo que eles estavam a caminho do castelo para pedir a mão de Brione em casamento a seu filho Gonzalo. Severo vai até a taverna de Falstaff e pede informações sobre Joniel. Joniel revela a Gonzalo que Severo invadiu a comunidade onde viviam e diz que não pode permitir que ele se torne uma ameaça novamente. Cedric diz a Enrico que fez de tudo para encontrar Pietra. Enrico questiona Cedric porque soltou Nodier da masmorra sem a ordem dele. Pietra esfrega o chão e Leocádia chega. Leocádia diz à Pietra que Enrico foi procurá-la e diz que ela não deve aborrecer Marion e que só ela pode devolvê-la ao príncipe. Leocádia sai e Pietra fica pensativa. Pietra conversa com Laurinda que estava escondida atrás da porta e diz que ela precisa entregar um bilhete para Elia. Otoniel agradece Merlino por cuidar de Lizabeta. Corinto comenta com Solimara que a Vila está em polvorosa por causa de uma bruxa. Páris está chocado diante de Accalon que diz que sua esposa e filha foram raptadas por causa do bebê. Lizabeta pede perdão à Selena. No castelo Valedo, Severo entra e se depara com Jacques sentado diante de livros e pergaminhos. Jacques diz a Severo que Valedo está arruinada e que vender o castelo seria uma opção. Severo reprova e diz que irá conquistar territórios menores e Jacques diz que não vai permitir. Fernão está diante de uma cesta com raízes e folhas sobre a mesa, enquanto Pietra está diante de dois caldeirões. Fernão a pressiona. Na distração de Fernão, Pietra coloca um pó dentro de uma das cuias. Pietra diz à Marion que para abrir a caixa precisa beber da poção e outra parte despejada na caixa. Selena surpreende Enrico com um beijo. Laurinda se aproxima, com a carta de Pietra nas mãos.



Terça-feira



Laurinda está surpresa ao ver o beijo de Enrico e Selena. Enrico afasta Selena que se desculpa. Pietra está tensa diante de Marion, que entrega a cuia para ela. Fernão observa, tenso. Fernão e Pietra tomam da fusão e Marion observa. Marion percebe que não acontece nada e bebe também. Páris agradece Accalon pelas descobertas. Merlino conversa com Cedric e diz que há desconfianças do rei a seu respeito. Otoniel diz a Mistral que irá enviar um mensageiro ao condado para buscar informações sobre Selena. Fernão e Marion estão desacordados debruçados na mesa. Pietra abre o olho, conferindo se os dois dormem. Pietra encaixa o pingente na caixa e consegue abrir e retira uma pequena caderneta. Ela abre a caderneta e se surpreende ao ler. Marion desperta e Pietra disfarça que está dormindo. Marion vê a caixa aberta. Accalon revela a Enrico que Pietra conseguiu reproduzir o antídoto que salvou Lizabeta e Enrico conclui que isso a transformaria em alguém do interesse da Ordem Pura. Pietra disfarça acordar e Marion mostra os pergaminhos à ela. Brione se despede de Matriona, Tácitus, Daros e Gregor. Fernão desperta e pergunta da caixa pra Pietra. Pietra diz que a caixa está com Marion e não sabe o que tem nela. Páris conversa com Quixote sobre as descobertas de Accalon sobre os raptos na Vila e teme que seu futuro esteja comprometido e seu casamento com Carmona não aconteça, pois não sabe se sua esposa está viva ou morta. Leocádia descobre o plano de Pietra e rasga a carta. Brione volta ao castelo Valedo e pede desculpas a Severo. Leocádia acusa Marion de roubar o conteúdo da caixa. Leocádia puxa o mapa que estava na caderneta da mão de Marion e acaba rasgando o pergaminho. Laurinda diz à Pietra que não entregou a carta para Enrico porque ele estava beijando outra mulher.



Quarta-feira



Pietra está espantada diante de Laurinda, que está incomodada. Severo não aprova o casamento de Brione com Gonzalo e os dois discutem. Otoniel observa um mapa, onde Mistral localiza as regiões importantes. Otoniel diz a Mistral que talvez uma aliança com a região de Cabúri marque o início de uma nova história para Belaventura. Severo entra e encontra Leocádia e Marion, ainda às voltas com os dois pedaços de mapa rasgados, um deles queimado. Severo diz que Pietra vai revelar a ele tudo o que sabe. Polentina pergunta a Dumas se ele já escolheu as cantigas para declamar no sarau.Pietra conversa com Laurinda sobre seu desapontamento com Enrico. Marion cobra explicações de Brione por ter fugido de casa. Quixote está atônito diante de Matriona que quer que ele conte a verdade sobre a origem do bebê que foi entregue a eles. Ariela escuta tudo atrás da porta. Joniel encara Gonzalo com raiva e diz que ele não pode aceitar se aliar a Jacques. Gonzalo diz a Joniel que pode ser nomeado como cavaleiro por Jacques. Pietra conversa com Laurinda e acha que deve ficar sozinha e esquecer Enrico. Severo entra no local e manda Laurinda voltar para a ala dos criados porque tem muito a conversar com Pietra. Falstaff vai até o palácio falar com Otoniel que o reprova. Selena está tímida diante de Enrico e diz que ficou envergonhada pelo beijo. Severo não acredita no que Pietra diz sobre o que fez para abrir a caixa e bate na mesa, com raiva. Severo faz um carinho no rosto de Pietra e diz que agora é seu dono e que pode transformá-la em uma mulher muito poderosa. Marion está por ali, sem ser vista. Bartolion está distraído mexendo em vários rolinhos e papiros que coloca sobre a mesa. De repente, alguém coloca um saco de pano na cabeça de Bartolion.



Quinta-feira



Pietra está assustada diante de Severo. Severo mostra o pergaminho à Pietra e coloca o frasco com o líquido vermelho sobre a mesa e pergunta a ela o que sabe desses objetos. Pietra faz que não sabe. Selena está emocionada diante de Enrico e diz que nunca acreditou na versão que contaram a ela sobre seu pretendente. Mistral conversa com Cedric e diz que confia no julgamento do rei. Dulcinéa está espantada diante de Accalon e pergunta a ele se acredita que exista um grande esquema de raptos de bebês na Vila. Dulcinéa revela a Accalon que desconfia que foi comprada por Fasltaff. Matriona pede que encontrem Ariela. Tiana tenta acalmar Joniel. Joniel diz que jamais permitirá que Gonzalo se junte a Jacques para defender o castelo de Valedo. Lizabeta entra no quarto de Carmona e as duas fazem as pazes. Tamar pergunta a Páris sobre seu casamento e Páris diz que está confuso. Bartolion está com o saco de pano em sua cabeça que é retirado por Leocádia. Bartolion tem na mesa dois pedaços do mapa e Leocádia pede que ajude a revelar o que significa. Laurinda conversa com Pietra e diz que soube da volta de Brione porém não pode sair dali. Otoniel conversa com Enrico e Mistral e alerta que devem tomar cuidado para o que o reino não fique vulnerável. Na floresta, Tácitus, Daros e Gregor estão exaustos e gritam por Ariela. Alguns instantes e alguns homens maltrapilhos surgem de trás das árvores e cercam os três. Daros diz que são os Errantes. Severo encara Leocádia e pergunta o que ela fez com o mapa. Leocádia entrega o mapa a Severo que o contempla. Leocádia sugere que Severo comece sua viagem a caminho de Prestedourado, o mais rico reino. Pietra caminha rapidamente, até que se depara com Cedric. Pietra pede que não a faça mal e ele pede que ela vá com ele imediatamente.



Sexta-feira



Pietra está espantada diante de Cedric, que tem a espada na mão. Cedric explica à Pietra que ele precisa segui-la a pedido de Enrico e ela não acredita. Severo surge em seguida. Otoniel está surpreso diante de Páris e revela que sua esposa e filha podem ter sido raptadas há décadas. Severo manda levar Cedric ao seu gabinete e promete proteger Pietra que assente, assustada. Selena revela à Lizabeta que tem um pretendente e que Enrico prometeu encontrá-lo. Tácitus, Daros e Gregor iniciam a luta contra os Errantes. No mercado, Polentina está exausta, enquanto Fubaldo tira alguns legumes da caixa e arruma o cesto. Polentina conversa com Fubaldo e diz que espera que encontre logo Ariela e que nada mais atrapalhe seu sarau. Arturo encontra Ariela e a salva de um lobo. Fernão chega e repreende Arturo por ter se distanciado dele. Arturo diz que salvou uma selvagem e Ariela o repreende. Gonzalo conversa com Brione e diz que chamou Jacques para se juntar a ele e assim se tornar um cavaleiro respeitado. Marion discute com Leocádia e pergunta se Pietra já está fazendo as poções para vender o veneno para a Ordem Pura. Severo interroga Cedric diante de Pietra e revela que Lucy matou o próprio marido. Pietra diz que é mentira. Cedric diz a Severo que acha estranho ele defender a filha de uma mulher que era inimiga da Ordem Pura. Merlino pede a Bartolion que pare de prejudicar a Ordem Pura. Carmona fica irritada diante de Otoniel e Páris ao saber que sua esposa e filha podem ter sido sequestradas. Camorna acusa Páris de ter se comprometido em casar-se com ela. Quixote agradece a Arturo e Fernão por terem encontrado Ariela e a levado para a casa. Ariela está irritada e acusa Quixote e Matriona de ter mentido a ela. Mistral está surpreso diante de Accalon e Tácitus. Accalon e Tácitus colocam as madeiras com os baús e as trouxas sobre a mesa. Accalon mostra o estandarte com o antigo brasão de Cabúri. Mistral abre o baú e se surpreende com o que vê dentro. Jacques com a ajuda de Elia entra no castelo e encontra com Lizabeta. Otoniel e Enrico estão surpresos diante de Bartolion que diz que a Ordem Pura deseja fazer uma aliança com Belaventura. Enrico diz que se Pietra estiver como prisioneira do conde, o tratado de paz será desfeito e que ele mesmo vai declarar guerra à casa de Valedo.