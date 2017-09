Malhação: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Marta se penaliza com o sofrimento de Clara. Moqueca avisa a Anderson que Max esteve procurando por Tina. Guto comemora a decisão de Benê de se apresentar com ele na Balada Cultural. Dóris aconselha Ellen a se preparar para a prova que macará sua entrada no Colégio Grupo. Marta conversa com Malu sobre o problema de Clara e se surpreende com a atitude da mãe da menina. Malu retém o celular de Clara. Marta revela a situação de Clara a Luís, que interrompe a viagem para ajudar a filha. Dóris pede que Tato convoque Aldo para o evento, e o rapaz se preocupa. Mitsuko, Malu e Edgar alteram as regras sobre bolsas de estudo. Dóris e Bóris pedem para conversar com Ellen.



Terça-feira



Dóris e Bóris explicam a Ellen que ela precisará de uma nota mínima para ser aprovada para a bolsa de estudos. Benê decide ajudar Ellen a estudar. Lica confronta Edgar. Fio fica magoado por Ellen não ter lhe contado sobre a prova para a bolsa. Dóris exige que Tato entregue um comunicado a Aldo, e ele teme que a diretora descubra que falsificou a assinatura do pai. Keyla permite que K1 a ajude na Balada Cultural. Jota e Fio ajudam Ellen a estudar. Malu prepara as questões da prova de Ellen. Anderson, Tina, Keyla, Lica e Benê apoiam Ellen, que teme não se sair bem na prova. Começa o teste de Ellen para ganhar a bolsa de estudos.



Quarta-feira



Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural. Gilvan entrega a Dóris o comunicado de Aldo, que encontrou jogado no lixo. Felipe e Bóris elogiam a exposição de fotos montada por Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile de moda. Benê pensa em desistir da apresentação, mas Guto a apoia. Dóris questiona Tato sobre o documento descartado. Roney tem uma ideia para ajudar Guto e Benê. Keyla aconselha Tato a contar a verdade para Dóris. Anderson pede uma nova chance a Tina. Ellen termina a prova, e Bóris e Malu se surpreendem. Tato confessa a Dóris sua situação com Aldo, e a diretora promete ajudar o rapaz. Clara descobre que Lica gosta de Bóris.



Quinta-feira



Lica conta para Clara sobre o sentimento por Bóris. Ellen conversa com Tina e Anderson sobre a prova. Tato agradece o apoio de Keyla, e K2 se incomoda. Ninguém ri da apresentação de Juca, à exceção de Benê. Anderson se irrita com a aproximação entre Max e Tina. MB anuncia a Lica que ele e Felipe compuseram uma música em sua homenagem. K1 sente ciúmes da música de MB para Lica. A Balada Cultural é um sucesso. Benê tem uma crise de ansiedade, mas enfrenta seus medos para se apresentar ao lado de Guto.



Sexta-feira



Guto e Benê são muito aplaudidos. Clara se surpreende com a conexão entre os dois. Samantha, MB e Felipe afirmam que Guto passará a cantar na banda. Anderson enfrenta Max, que se insinua para Tina. K1 pede que MB componha uma música em sua homenagem. Tato, Josefina e Dóris apresentam seus pratos no concurso de culinária da Balada Cultural. Tato admira Keyla no palco. Tina aceita trabalhar com Max, mas hesita ao ouvir suas propostas. Ellen e Lica anunciam a surpresa final do evento. Tina vê Anderson beijar Samantha.