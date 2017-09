A força do querer: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Joyce se desespera com a notícia da gravidez de Irene e pede que Eugênio se afaste. Irene provoca Caio e afirma a Mira que exigirá a pensão de Eugênio. Ritinha sugere que Joyce crie o filho de Irene com Eugênio. Amaro alerta Ruy sobre a possível reação de Zeca à sua perseguição. Rubinho prepara sua fuga com a família. Bibi questiona Aurora sobre a visita de Selma. Jeiza pergunta a Caio sobre seu envolvimento com Bibi. Jeiza resgata crianças sequestradas por bandidos. Joyce decide dar uma nova chance a seu casamento com Eugênio. Guto conta para Zeca que Ruy é o comprador da casa de Nazaré. Aurora liga para Selma. Eurico avisa a Ruy que Zeca está à sua procura. Aurora revela a Selma a localização da casa de Rubinho.



Terça-feira



Aurora se desespera ao descobrir que Bibi foi ao encontro de Rubinho. Caio e Selma avisam a Jeiza que conseguiram a localização da casa do bandido. Rubinho namora Carine. Bibi confronta Rubinho. Ritinha afirma a Ruy que não aceitará andar com seguranças. Heleninha questiona os métodos de Elvira para recuperar suas joias. Irene se prepara para o encontro com Elvira. Ivan sente-se mal, e Joyce culpa as injeções de hormônio. Irene cai na armadilha de Elvira. A polícia invade o Morro do Beco. Jeiza e Bibi trocam tiros. Irene consegue escapar do tiroteio, mas tem um sangramento e é levada para o hospital. Aurora implora ajuda a Caio. Jeiza rende Sabiá, mas Bibi e Rubinho conseguem fugir. Zeca e Ruy se enfrentam, e Ruy descobre fotos do filho no celular do rival. Dantas questiona Silvana sobre o desparecimento do cheque da empresa, e Simone ouve. Bibi procura Silvana.



Quarta-feira



Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga para Aurora, e Caio e policiais monitoram a conversa das duas. Ruy cobra explicações de Edinalva e vai à casa de Nazaré esperar por Zeca. Irene perde o bebê, mas afirma a Mira que fingirá seguir com a gravidez. Joyce pede que Simone acompanhe Ivan a uma consulta médica. Irene provoca Joyce e Eugênio. Abel enfrenta Ruy, e Jeiza intervém na situação. Ritinha manipula Zu e Ruy, que se revolta ainda mais contra Zeca. Nazaré conta para Zeca que Ruy o procurou. Rubinho liga para Bibi e combina sua fuga. Caio e Selma descobrem de onde Bibi ligou para Aurora. Ivan conta a Nonato que investigará seu estado de saúde. Bibi exige que Silvana a ajude em sua fuga. O carro de Silvana é parado pela polícia.



Quinta-feira



O policial confere os documentos de Silvana. Eurico acorda e interroga Dita ao não encontrar Silvana. Jeiza diz a Cândida que falará com Caio sobre a situação de Zeca e Ruy. Silvana é rendida por bandidos, mas Bibi a defende. Bibi encontra os comparsas de Rubinho e Silvana volta para casa. Eurico e Simone confrontam Silvana. Bibi resgata Dedé e se despede de Aurora. Carine recebe uma mensagem de Rubinho. Edinalva conta para Eugênio sobre as atitudes de Ruy. Abel discute com Zeca e afirma que irá para Parazinho. Preocupada com o desfalque na empresa, Cibele questiona Simone e Ivan sobre Nonato. Ruy pega uma arma para se proteger de Zeca. Irene inventa para Eugênio e Joyce que terá uma menina. Caio conforta Aurora. Simone descobre que Silvana estava com Bibi.



Sexta-feira



Simone acusa Silvana e Dita de serem cúmplices de Bibi. Jeiza alerta Caio sobre o entrevero de Ruy e Zeca. Abel se recusa a falar com Zeca. Rubinho mente para Bibi e fala com Carine. Silvana se preocupa com sua dívida com o agiota. Ivan descobre sua gravidez, e Simone e Nonato o apoiam. A polícia vai à casa de Aurora. Rubinho, Bibi e Dedé chegam à sua nova casa. Simone avisa a Silvana que Nonato está na mira de Cibele e Dantas. Eugênio exige que Ruy devolva o celular de Zeca. Abel parte para Parazinho e Edinalva se emociona. Silvana confessa a Dantas que foi ela quem usou os cheques da empresa. Érica comenta com Jeiza que sente falta de Zeca. Zeca afirma a Eugênio que nunca procurou Ritinha. Silvana se desespera e ingere remédios. Ivan revela à família a sua gravidez.



Sábado



Joyce apoia Ivan. Dita se desespera quando Silvana para de respondê-la. Dantas assume para Eurico a culpa sobre o desfalque na empresa, e Cibele se surpreende com o pai. Ritinha teme que Eugênio tenha descoberto sobre seus dois casamentos. Dita encontra Silvana desmaiada e chama uma ambulância. Eurico e Simone se desesperam com o estado de Silvana. Bibi estranha o comportamento de Rubinho. Elvira acompanha Yuri a uma festa cosplay. Simone confronta Dita. Eugênio conversa com Ritinha. Cândida desconfia de que Jeiza ainda goste de Zeca. Joyce pede que Ivan fique em sua casa. Cibele conversa com Dantas sobre sua paixão por Silvana. Ruy flagra Ritinha falando com Zeca e pega sua arma para se vingar do rapaz.