Por amor: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Sandrinha, febril, continua exigindo a presença de Nando. Marcelo diz a Eduarda que quer a reconciliação e ela promete pensar. Eles se beijam. Milena diz a Orestes que Alceu vai tentar fazer com que o juiz libere Nando para visitar Sandrinha. Atílio e Helena têm uma ligeira discussão. Milena e Cecília visitam Sandrinha. Atílio diz a Eduarda que Helena está escondendo algo dele. A família de Nando se prepara para comemorar seu aniversário. Laura diz a Natália que desconfia que está grávida. Flávia chega de viagem, vai visitar Helena e percebe que ela e Atílio não estão bem. Leonor volta de viagem. Nando chega em casa.



Terça-feira



Sandrinha e Fernando se abraçam, emocionados. Rose conta a Branca que Nando conseguiu permissão para ir à sua casa. Meg contrata Helena e Flávia para reformar parte de sua casa. Lídia pede um lanche para os policiais que esperam Nando em frente à sua casa. Marcelo manda flores para Eduarda. Atílio diz a Marcelo que Arnaldo está prestes a fechar um grande negócio. Isabel se insinua para Atílio. Nando volta para a prisão. Wilson decide acompanhar Márcia na viagem a São Paulo. Eduarda conta a Helena que Atílio desconfia que ela está escondendo algo. Eduarda e Marcelo jantam no apartamento deles. Atílio passa no estúdio e só encontra Flávia, que o convida para um drinque. Eles se beijam.



Quarta-feira



Helena conta a Sirléia que Pedro vai se mudar definitivamente para o Rio. Flávia se sente culpada por ter beijado Atílio e se desvencilha dele. O jantar de Eduarda e Marcelo transcorre agradavelmente e eles se beijam novamente. Branca prepara um jantar para receber o empresário que está negociando com Arnaldo. Flávia pede a Atílio que não conte nada a Helena. Natália sugere que Milena convide uma manequim internacional para a inauguração da loja. Atílio diz a Flávia que seu casamento acabou. Wilson vê Atílio e Flávia saindo juntos do estúdio. Flávia decide passar alguns dias fora e Helena estranha. Isabel chega à casa de Branca usando um colar de pedras preciosas. Branca constata que é o mesmo colar que ela viu na joalheria.



Quinta-feira



Rose faz o possível para acalmar Branca, que se esforça para não deixar transparecer que acaba de descobrir que Isabel é amante de Arnaldo. Catarina aconselha Eduarda a se reconciliar com Marcelo. Mais controlada, Branca se comporta como de hábito diante dos convidados de Arnaldo. Marcelo convida Eduarda para viajar. Branca planeja ir à casa de Isabel para pegar todas as jóias que Arnaldo deu a ela. Atílio volta a dizer a Helena que ela está escondendo alguma coisa a respeito da noite em que ela e Eduarda deram à luz. Sandrinha melhora e volta a freqüentar o colégio. Helena sai para caminhar. Rose e Branca combinam ir à casa de Isabel para pegar as jóias.



Sexta-feira



Branca diz a Rose que elas precisarão da ajuda de um chaveiro para entrar na casa de Isabel. Virgínia ouve Rafael discutindo com alguém no telefone e fica cismada. Magnólia e Genésio voltam à casa de Meg. Branca diz a Rose que não pretende se separar de Arnaldo. Helena desabafa com Virgínia. Eduarda se preocupa com o abatimento de Helena, que procura disfarçar. Laura sente enjôo. Virgínia diz a Eduarda que seria melhor para Marcelinho se ela e Marcelo se reconciliassem. Oscar diz a Wilson e Zito que eles precisam arranjar uma namorada para Genésio. Branca e Rose levam um chaveiro no apartamento de Isabel. Helena vai ao escritório e encontra Isabel e Atílio almoçando juntos.



Sábado



Branca encontra o porta-jóias de Isabel e o leva consigo. Antes de sair, ela esquadrinha o apartamento, encontra a minuta de um contrato de compra e venda e descobre que Isabel estava pretendendo trocar de apartamento. No escritório, Atílio convida Helena para almoçar com ele e Isabel. Ela recusa e ele se porta com indiferença. Marcelo vai visitar Eduarda e pede novamente que ela volte para o apartamento deles. Milena e Orestes visitam Nando. O empresário que está negociando com Arnaldo se mostra disposto a formalizar a parceira. Laura esquece o teste de gravidez no sofá. Elvira, a empregada de Meg, o encontra e mostra à patroa. Já de volta à mansão, Branca mostra a Rose o conteúdo do porta-jóias de Isabel.