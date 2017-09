Tieta: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Perpétua continua olhando para o filho, até que Tieta pede que ela reaja. Perpétua começa a gritar que está cega. Bento constata que não houve nada e Tieta dá um calmante à irmã. Cosme descobre o que ela viu e promete contar a todos se Perpétua não recuperar a visão. Cinira vê Timóteo saindo do quarto de Bebê. Leôncio vai até a fazenda procurar Filó. Perpétua acorda sem enxergar. Cinira comenta com Amorzinho o que viu. Perpétua não aceita ir a Aracaju para fazer exames. Helena diz a Mirko que Tieta é uma pessoa muito influente em Santana.



Terça-feira



Ascânio volta a ser apenas secretário da prefeitura. O coronel manda avisar a Mirko que só trata dos assuntos da fábrica pessoalmente. Perpétua pede a Tieta o cajado do pai para lhe servir de bengala. Amorzinho e Cinira contam a Perpétua que Timóteo passou a noite com Bebê. Um banco é inaugurado em Santana. Rosalvo revela a Mirko que Tieta usa um nome falso e ele lhe ordena que investigue tudo sobre ela. Leôncio diz a Filó que Imaculada está trabalhando na pensão. Tieta pensa em contar a verdade a Perpétua.



Quarta-feira



Ricardo não entende Tieta, que confessa não saber o que fazer. Ricardo pede que ela traga um especialista para examinar a mãe. Perpétua diz a Elisa que Timóteo arranjou outra mulher. Todos concordam com Ascânio que tem que haver um plebiscito para o povo decidir sobre a fábrica. Elisa briga com Bebê e acusa Timóteo. Ele não nega as acusações e ela decide que vai fazer o mesmo que o marido. Osnar suspeita que Perpétua só acha que está cega e que vai se vingar de Tieta. Elisa convida Rosalvo para jantar.



Quinta-feira



Perpétua fala a Ricardo do horror que é estar cega e ele se sente culpado. Chalita aproveita a cegueira de Perpétua para segurar a mão de Amorzinho, mas ela sente alergia. Bebê diz a Timóteo que Elisa e Rosalvo estão jantando juntos. Elisa não deixa Rosalvo nem lhe beijar. Timóteo vai até lá e não encontra Rosalvo com ela, mas sai arrasado e vai se consolar na Casa da Luz Vermelha. Mirko manda Helena acompanhar as investigações em São Paulo. Tieta manda investigar Mirko. Ascânio conta a Leonora que Mirko é Arturzinho.



Sexta-feira



Ascânio pede a Leonora para guardar segredo sobre a identidade de Mirko. Juracy deixa uma carta para Elisa contando onde Timóteo passou a noite. Ricardo evita Tieta e ela fica ressentida. Elisa exige que Timóteo lhe dê metade do faturamento da loja. Gladstone manda seu caminhão a Santana, mas fica em Salvador. Rosalvo explica ao coronel que Mirko só fala da fábrica com Ascânio. Aída manda uma máquina de costura para Carol. Perpétua para de fingir que está cega e procura Tieta para acertar as contas.



Sábado



Tieta não está em casa e Perpétua fica à sua espera. Marcolino pensa num jeito de falar com Mirko. Perpétua exige que Tieta se case com Ricardo em regime de comunhão de bens. Tieta dá dinheiro a Perpétua, mas ela diz que quer que a irmã adote Ricardo e Peto para eles serem seus herdeiros. Tieta se nega e ela sai para contar a todos quem era o seu amante. O padre, Amorzinho e Cinira não acreditam em Perpétua. Imaculada consola Ricardo e Osnar consola Tieta. Perpétua chama Ricardo para conversar.