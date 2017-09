Fera radical: resumo da semana de 25 a 30 de setembro

Segunda-feira



Cláudia diz que seu nome é Cláudia de Oliveira. Jorge ainda tenta pressioná-la, mas Vic acaba achando que se enganou. Marília tenta se explicar com Fernando, mas não consegue. Cláudia espera Vic e as duas conversam francamente. Vic decide ajudá-la, descobrindo o que puder para ela. Altino manda Robério saber quantos filhos tinha Chico da Silva. O peão que Jorge contratou procura por ele. Robério diz a Altino que uma criança escapou do massacre. Marília e Heitor procuram Fernando para falar sobre Cláudia.



Terça-feira



O clima da reunião é tenso. Fernando não quer conversa, mas eles conseguem deixá-lo intrigado com Cláudia. Vic nota que o peão tem informações sobre o incêndio do sítio e tenta se aproximar para conseguir maiores detalhes, sem que Jorge perceba. Cláudia chega à fazenda Olho D'Água e quase não fala com as pessoas. Depois de conversar um pouco com Altino, ela volta para o sítio e encontra Fernando. Alegre, Cláudia brinca com o sócio. Mas Fernando, sério, pergunta se ela não teria armado toda a confusão.



Quarta-feira



Magoada, Cláudia fica em silêncio e se dirige ao quarto para arrumar suas coisas. Heitor procura Marília e propõe um encontro com Fernando e Cláudia, desta vez todos juntos. Marília aceita a idéia. Enquanto isso, Cláudia e Fernando conversam e ela acaba confessando que o ama. Envolvente, ela o beija. Nessa hora, chegam Marília e Heitor. O encontro vira uma troca de acusações e Fernando fica mais triste ainda. No dia seguinte, Cláudia avisa que desistiu de ir embora, porque aquela casa também é sua.



Quinta-feira



Rafael e Beth se casam em segredo. Os padrinhos são Ana Paula, Fernando, Marília e Paxá. Robério desconfia que Cláudia pode ser a filha de Chico da Silva, sobrevivente do incêndio. Cláudia conta a Altino que uma amiga sua a mantém informada sobre Jorge Mendes. Altino fica interessado nessas informações. Heitor chama Cláudia para conversar a sós e ela lhe entrega sua carta de demissão. Cláudia, ao chegar ao sítio, encontra Fernando com suas malas. Ela diz que não vai embora e o beija, apaixonada.



Sexta-feira



Cláudia vai tomar banho. Altino recrimina Heitor por ter demitido Cláudia, já que ela possui informações que interessam a ele. Quando Cláudia sai do banho, Fernando está colocando suas coisas na caminhonete. Cláudia sobe para tentar tirá-las e ele parte com ela. No caminho, ela salta e corre para casa. Fernando a laça e a leva amarrada para a pensão. No dia seguinte, Fernando vê que ela voltou para casa. Os dois agora não se falam. Vic conta para Cláudia que quem liderou o incêndio foi Altino.



Sábado



Vic e Cláudia estão conversando quando chegam Altino e Robério. Cláudia, pensando que é Fernando, traz Vic para apresentar a ele. Robério vê a filha e se retira. Vic vai para o quarto chorando. Altino pede a Cláudia que reconsidere sua demissão e ela acaba aceitando voltar. Jorge leva o peão para Rio Novo e se hospeda no mesmo hotel que Rafa e Beth. Quando o filho sai do quarto, ele entra e fala com Beth. Robério acha que descobriu a verdade e diz a Altino que Cláudia é a filha de Chico da Silva que se salvou.