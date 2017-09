Você está lendo um tópico

Desaprovação de Lula cai e de Moro sobe, diz instituto

Paulo Frank em 24 Set 2017 - 13:02



http://www.msn.com/pt-br/noticias/crise-politic...;ocid=mailsignout O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve seu índice de desaprovação reduzido e sua taxa de aprovação ampliada em setembro na comparação com o mês anterior, segundo o mais recente Barômetro Político, pesquisa mensal de credibilidade realizada pelo instituto Ipsos. O porcentual da população que não concorda com a atuação de Lula caiu de 66% para 59%, enquanto a parcela da sociedade que o aprova subiu de 32% para 40%, a maior em dois anos de levantamento – apenas 1% não soube opinar.











Paulo Frank em 24 Set 2017 - 13:03



Mais uma daquelas informações que deixam os Golpistas com a saúde debilitada....

















