Previsto Fox International Channels trazer para o Brasil o seu novo canal infant

ALECIO BRASIL em 25 Set 2017 - 8:37



anos | Nov 2007 | Mensagens: 1031 | Vila Velha - ES



Previsto estar disponível já na data de lançamento na OiTV (Ses-6, VC 124 HD, Oi Total HD).

Grupo FOX divulga que já tem contrato com Claro TV, NET TV e Sky, porem não confirma data de estréia nestas operadoras.



