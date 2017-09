Rede TV! HD no ar em Campinas/SP

Você está lendo um tópico

Leandro Renato em 25 Set 2017 - 11:44



anos | Abr 2009 | Mensagens: 18 | Campinas - SP

Olá amigos, Bom Dia.



Não se se alguém já chegou a notar, mas a Rede TV HD já está no ar em Campinas pelo canal 48.1. Sintonizei ela neste domingo.



Agora só falta digitalizar os canais 15 (Band Campinas), 21 (Igreja Plenitude), 23 (CNT), 26 (EI) e 55 (Rede Aparecida). Levando-se em conta a data do desligamento analógico (29 de novembro), creio que o número de emissoras que ainda não estão em HD é grande em Campinas.



Abraços e boa semana a todos.























