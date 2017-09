NOW prepara promoção de 50% de desconto para amantes da sétima arte

O NOW , plataforma de vídeo sob demanda da NET e Claro HDTV , preparou um especial para quem adora acompanhar as jornadas e emoções dos personagens mais amados da sétima arte. O NOW, Câmera, Aventura traz títulos variados, com 50% de desconto .



Entre os filmes selecionados estão Lion: Uma Jornada para Casa, O Espaço Entre Nós, Alice no País das Maravilhas, O Labirinto do Fauno, Á Deriva, O Cavaleiro Solitário, Mad Max, Mad Max 2: A Caçada Continua, Mad Max: Além da Cúpula do Trovão, Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra, Piratas do Caribe: O Baú da Morte, Piratas do Caribe: No Fim do Mundo e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas.



São mais de 50 títulos que podem ser acessados no NOW, pelos clientes da NET e Claro HDTV, no site nowonline.com.br ou aplicativo para tablets e smartphone. Os NETs também assistem ao conteúdo do especial pelo canal 1 da NET HD em Cinema > Especial NOW, Câmera, Aventura.