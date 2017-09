Gloobinho estreia na SKY no próximo dia 3 de outubro

No mês das crianças, os pequenos em idade pré-escolar ganham um novo companheiro de diversão, tanto na TV linear quanto nas plataformas digitais: o Gloobinho . O novo canal da Globosat chega para ampliar a unidade infantil da programadora, ao lado de seu “irmão mais velho”, o Gloob, ambos dirigidos por Paulo Daudt Marinho. A estreia está marcada para o dia 03 de outubro e o canal será distribuído inicialmente pela operadora SKY .



“ Assim como fizemos no lançamento do Gloob, pesquisamos muito o universo desse novo público que queremos atender. E, mais uma vez, levaremos ao ar um conteúdo alinhado aos valores da marca, já conhecidos no Gloob, em um ambiente seguro no qual os pais podem confiar. Trilhamos um caminho de sucesso com o Gloob e acreditamos muito no potencial do Gloobinho ”, revela Paulo Daudt Marinho, diretor do canal.



O Gloobinho tem como objetivo contribuir no desenvolvimento das crianças dessa faixa etária estimulando a imaginação, a criatividade e a diversão. A programação contará tanto com produções internacionais quanto nacionais, que estimulem conceitos como amizade, colaboração, afeto, sempre respeitando as diferenças e o tempo da infância. Na grade de estreia do canal, as produções nacionais contarão com clipes e interprogramas, que vão apresentar diferentes conteúdos para os pequenos.