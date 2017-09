Você está lendo um tópico

Nova versão da série "Star Trek" estreia na Netflix com legendas em Klingon

Star Trek: Discovery estreou hoje em todos os territórios em que a Netflix está presente (exceto Estados Unidos e Canadá) e, para comemorar, o serviço de streaming lançou um incrível trailer da série em Klingon ( veja mais abaixo ). Se isso não for o bastante, há mais uma surpresa para os fãs de Star Trek: todos os quinze episódios de Star Trek: Discovery estarão disponíveis na Netflix com legendas em Klingon .



Star Trek: Discovery acompanhará as viagens da Frota Estelar em suas missões para descobrir novos mundos e novas formas de vida, e um oficial da Frota Estelar que deve aprender que, para verdadeiramente entender tudo relacionado aos alienígenas, é preciso, antes, compreender a si mesmo.











A partir de 25 de setembro, os episódios estreiam na Netflix às 4h da manhã (horário de Brasília) toda segunda-feira, após a exibição nos Estados Unidos pela CBS .











Sheldon Cooper vai adorar!

















