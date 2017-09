Você está lendo um tópico

Amaury Jr. negocia volta à Band, diz jornalista

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Amaury Jr. negocia volta à Band, emissora que, no passado, ele já trabalhou por 20 anos. Ele pretende comandar um programa semanal, aos sábados à noite, a partir das 22h, com plateia e cobertura de festas.







Atualmente, ele apresenta o programa diário na RedeTV!, que leva o seu nome. No Ibope, oscila entre 0,4 e 0,6 pontos.



Segundo o jornal Agora São Paulo, a proposta da Band a Amaury Jr. é para o ano que vem.







Que queria devolver a antena e que nao pegava os canais e tal.

fui a casa dela e estava tudo certo.



dai ela disse: - Na hora do programa do Amauri jr na Band passa propaganda.



-Minha senhora o Amauri Jr foi pra Rede TV



satelital escreveu

