Você está lendo um tópico

Televisão

Desligamento de Tv analógica efrenta problemas no interior do Nordeste

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 47 visitas.





Rafa! em 25 Set 2017 - 18:20



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2214 | São Paulo - SP

DESLIGAMENTO DA TV ANALÓGICA ENFRENTA PROBLEMAS EM CIDADES DO INTERIOR DO NORDESTE



As cidades de Salvador, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará, terão as TVs analógicas desligadas na data programada: próxima quarta-feira, dia 27 de setembro. Conforme pesquisa, 93% das residências de Salvador já estão aptas a receber os sinais de TV digital e, em Fortaleza, a digitalização alcançou 95% das casas. Mas duas outras cidades cearenses, que também deviam ter o fim dos sinais analógicos esta semana, não conseguiram alcançar o percentual mínimo. Juazeiro e Sobral - com 76% e 73% - saíram da lista, por decisão de hoje do Gired. O desligamento nessas duas cidades foi reprogramado para fevereiro de 2018.







Conforme decisão de hoje, 25, do Gired, fica mantida a data da próxima quarta, dia 27, para o desligamento dos sinais de TV analógica em Fortaleza (CE) e Salvador. Mas é adiado para fevereiro de 2018 o desligamento das TVs nas cidades de Juazeiro e Sobral, também do Ceará, que estava previsto para esta semana. Nessas duas cidades não foi alcançado o número mínimo de residências aptas a receber os sinais digitais.



Em Salvador, as famílias que integram o Bolsa Família têm 96% de suas residências prontas para receber o sinal (aponta a pesquisa da EaD, ou da Seja Digital) dos demais programas sociais, a digitalização alcançou 91%. Já em Fortaleza, a digitalização das famílias carentes foi de 95% para o Bolsa Família e de 92% para os demais programas. Essa digitalização é possível porque são distribuídos Kits de conversores e antenas pela Seja Digital, empresa criada pelas operadoras de celular para financiar a migração dos sinais de TV.



SP



As cidades do estado de São Paulo, cujo desligamento está previsto para o dia 29 de novembro, algumas estão com muito bom desempenho e outras ainda precisam de mais trabalho da Seja Digital. Conforme a pesquisa divulgada hoje no Gired, Santos já está com 83% de digitalização, Campinas com 80%. Vale do Paraíba, com 78% e Ribeirão Preto, com 76%. Franca é a cidade com mais dificuldades – 69%.



http://www.telesintese.com.br/desligamento-da-t...rior-do-nordeste/ As cidades de Salvador, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará, terão as TVs analógicas desligadas na data programada: próxima quarta-feira, dia 27 de setembro. Conforme pesquisa, 93% das residências de Salvador já estão aptas a receber os sinais de TV digital e, em Fortaleza, a digitalização alcançou 95% das casas. Mas duas outras cidades cearenses, que também deviam ter o fim dos sinais analógicos esta semana, não conseguiram alcançar o percentual mínimo. Juazeiro e Sobral - com 76% e 73% - saíram da lista, por decisão de hoje do Gired. O desligamento nessas duas cidades foi reprogramado para fevereiro de 2018.Conforme decisão de hoje, 25, do Gired, fica mantida a data da próxima quarta, dia 27, para o desligamento dos sinais de TV analógica em Fortaleza (CE) e Salvador. Mas é adiado para fevereiro de 2018 o desligamento das TVs nas cidades de Juazeiro e Sobral, também do Ceará, que estava previsto para esta semana. Nessas duas cidades não foi alcançado o número mínimo de residências aptas a receber os sinais digitais.Em Salvador, as famílias que integram o Bolsa Família têm 96% de suas residências prontas para receber o sinal (aponta a pesquisa da EaD, ou da Seja Digital) dos demais programas sociais, a digitalização alcançou 91%. Já em Fortaleza, a digitalização das famílias carentes foi de 95% para o Bolsa Família e de 92% para os demais programas. Essa digitalização é possível porque são distribuídos Kits de conversores e antenas pela Seja Digital, empresa criada pelas operadoras de celular para financiar a migração dos sinais de TV.SPAs cidades do estado de São Paulo, cujo desligamento está previsto para o dia 29 de novembro, algumas estão com muito bom desempenho e outras ainda precisam de mais trabalho da Seja Digital. Conforme a pesquisa divulgada hoje no Gired, Santos já está com 83% de digitalização, Campinas com 80%. Vale do Paraíba, com 78% e Ribeirão Preto, com 76%. Franca é a cidade com mais dificuldades – 69%.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído