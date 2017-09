Você está lendo um tópico

Compras do exterior poderão ter prazo de entrega reduzido em até dez dias

Rafa! em 25 Set 2017 - 20:08



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2216 | São Paulo - SP

Quem faz compras do exterior pela internet sabe a dificuldade que é receber suas encomendas em casa. Não é raro ver seu produto, especialmente eletrônico, parado em alguma alfândega por conta de processos ineficazes da Receita Federal e dos Correios.



O governo federal promete que, em breve, a espera por uma encomenda do exterior pode ser reduzida em até dez dias, pelo menos em alguns casos. Foi publicado nesta semana no Diário Oficial da União o início das operações de um novo sistema de T.I. para a Receita, junto à atualização de normas de integração com os Correios.





(Foto: Antonio Oliveira / Flickr)



Como explicou o subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita, Ronaldo Medina, à Agência Brasil, isso deve reduzir o tempo de processamento de remessas do exterior. Só a modernização dos sistemas já vai tirar dois ou três dias do tempo máximo, especialmente no processo de pagamento e recebimento de impostos.



"Atualmente, o comprador recebe uma correspondência em casa avisando para pagar o imposto em dinheiro em alguma agência dos Correios e retirar a mercadoria. Daqui a um mês, o processo será automatizado. O comprador receberá uma correspondência para cadastrar-se num Portal do Importador mantido pelos Correios, onde poderá imprimir o boleto e pagar o imposto", explica a Agência Brasil.



