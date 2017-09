Você está lendo um tópico

Ministério Público processa SBT por provocações de Silvio Santos a Maisa

Rafa! em 25 Set 2017 - 20:17



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2216 | São Paulo - SP

O SBT foi processado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-SP), que pede R$ 10 milhões de indenização por "danos morais coletivos" por causa das provocações de Silvio Santos a Maisa Silva.





Divulgação/SBT



Em junho, o apresentador recebeu em seu programa a atriz e Dudu Camargo e ficou brincando sugerindo um namoro entre os dois. Maisa não gostou e o episódio virou uma grande polêmica.



Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, o MPT alega que houve "violações aos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem" de empregados da emissora.



O SBT diz que não tem conhecimento da ação, não foi notificado e "não irá se pronunciar".

