Minha Experiência Sky novo assinante 26/09

davidhere09 em 26 Set 2017 - 1:35



anos | Set 2017 | Mensagens: 2 | São Paulo - SP

Pessoal boa noite hj foi instalado a Sky aqui em casa tô gostando bastante da Sky. Antes eu assinava Net aqui em Sp.



O aparelho que a Sky me mandou parece que era de outro assinante ( que no mínimo era relaxado ) aparelho tá um pouco arranhado me incomodou um pouco a estética.

Mas o importante é a funcionalidade -mas no fundo tô puto porque deveria ser um equipamento zerado-

Achei que eu não iria gostar do decodificador do Zapper "lembra muito o digital simples da Sky"



( Da vontade neh? ter o PLUS…!)



Não gostei do canal do cliente da Sky, imagem SD horrível

Deixo aqui minha indignação desde já com a Sky pelo motivo que os canais SD deles são horrível. Até os da Net era bem melhor. Mas ressalto que achei o HD da Sky muito melhor que o da Net.

Espero que chegue mais canais em HD

Como o Comedy Central

Vh1

Vh1 mega hits

TBS

E outro que não lembro o nome



Então pessoal é isso por enquanto.

O que vocês acham da experiência Sky ?



