Assisti o filme "Mãe!" e super recomendo!

Ricardo em 26 Set 2017 - 1:39



Gente, acabei de assistir o filme "Madre!" (Mãe!). Recomendo a quem puder e quiser assisti-lo. É uma baita alegoria do cristianismo (da gênese ao apocalipse). O diretor fez um trabalho bem interessante (depois daquela coisa fraca que foi Noé). O filme é pesado.



Depois vou escrever um pouco mais. Preciso ver como fazer isto sem dar spoilers.











davidhere09 em 26 Set 2017 - 1:47



louco pra assitir esse filme louco pra assitir esse filme





Ricardo em 26 Set 2017 - 1:48



davidhere09 , vá!!! É agoniante, é irônico, é pesado.



Mas a gente não consegue desgrudar da tela. Criamos uma empatia quase que imediata com a "mãe".

















