NET testa gravação na nuvem e transmissao de todos os canais por streaming



A operadora NET deve dar o pontapé inicial nos testes de um novo conjunto de aplicação e software a partir do mês de outubro com alguns assinantes da praça de São Paulo.



Os testes devem ocorrer com assinantes que possuem os mais recentes receptores (os do tipo "decoder de led azul") e envolvem:



- gravação de conteúdo na nuvem (e não mais em disco rígido fixo no equipamento)

- disponibilização de todos os canais via streaming, podendo ser acessados via celular e tablet.

- voltar a programação em até sete dias e assistir qualquer programa exibido (sem necessidade de gravação prévia)



[fonte: Lista Netvirtua do YahooGroups]





