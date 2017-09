Exathlon Brasil estreia com baixa audiência e erro grosseiro da Band

A Band estreou nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, seu novo reality show: Exathlon Brasil.



A audiência do programa ficou bem abaixo do esperado se levar em conta os custos da atração.



Segundo dados do Kantar Ibope, a atração marcou média de 1,8 pontos apenas. Com isto, a emissora ficou em 4º lugar na disputa pela audiência.



No entanto, parece que não é apenas o público que não viu o programa. A própria Band parece que não conhece o programa que levou ao ar. Em um determinado momento, a emissora mostrava a hashtag #exat lh onbrasil na tela, numa tentativa de incrementar a audiência e comentários nas redes sociais. O problema nisto? O nome do programa estava escrito errado na tela, com letras invertidas.