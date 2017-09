Você está lendo um tópico

Nickelodeon estreia produção nacional e original Papaya Bull

O canal Nickelodeon estreia na próxima segunda-feira, dia 02 de outubro, às 11h, a divertida (e absurda) história da Ilha de Papaya , um lugar cheio de costumes excêntricos, onde bois nascem de árvores de mamão.



Segundo Jimmy Leroy, Vice-Presidente de Criação da Nickelodeon América Latina, o canal tem a liberdade, por sua cultura inovadora, de inserir roteiros divertidos e irreverentes na grade de programação. “ Faz parte do nosso DNA investir em animações que exploram situações não cotidianas e que sejam excêntricas e heterogêneas; os roteiros, o estilo de animação e a direção de arte de Papaya Bull são totalmente originais e isso chama a atenção da nossa audiência ”, completa.



‘ Papaya Bull ’, a nova animação 100% nacional da Nick, é uma coprodução com a NBCUniversal e a Boutique Filmes.























