Prime Box Brazil e Music Box Brazil estreiam nova identidade visual

Com grades que destacam o que há de melhor no cinema nacional e na música brasileira, os canais Prime Box Brazil e Music Box Brazil lançam nova programação visual e estreiam no lineup em alta definição nas operações da NET . O Prime Box Brazil HD pode ser conferido pelo canal 656 e o Music Box Brazil HD pelo canal 623.



A nova programação visual e sonora vem atualizar a imagem dos canais, que há cinco anos atingem diariamente mais de 13 milhões de assinantes. “ Com diversas estreias de filmes, series e shows programados, aliados à total renovação visual, os canais entram agora em uma nova fase ”, afirma Cícero Aragon, diretor-presidente da programadora. Segundo ele, os outros dois canais da Box Brazil no país, o FashionTV e Travel Box Brazil também devem apresentar novidades ao mercado em breve.



O canal Prime Box Brazil estreia novo slogan: “ Somos feitos de histórias ”, apresenta uma programação visual reformulada, baseada em álbuns digitais que remetem ao seu novo posicionamento, que é o de um canal de televisão focado em narrativas brasileiras. Seu desenho de som ressalta traços do jazz e elementos contemporâneos, buscando a imagem de um singular canal de cinema que conta grandes histórias. Ramiro Azevedo, diretor do Prime Box Brazil, afirma que entre 2017 e 2018 mais de 19 obras seriadas inéditas tem estreias programadas no canal, além de centenas de filmes e conteúdos que já fazem parte de seu acervo.



Já o canal Music Box Brazil apresenta sua nova programação visual baseada em players musicais. “ Hoje este é o nosso mundo, então vamos levá-lo para TV ”, afirma o diretor do canal, Márcio Mazzeron.



A identidade sonora, também renovada, busca ressaltar características, timbres e instrumentos da música brasileira de maneira conceitual, minimalista, tendo sempre como foco a premissa de que o Music Box Brazil é um verdadeiro Palco da Música Brasileira. Em 2018, mais de 16 series inéditas se juntarão à programação do canal, que conta com uma biblioteca de mais de 100 shows e 500 videoclipes dos mais variados gêneros e estilos brasileiros.