NET e Claro anunciam a estreia de até 8 novos sinais em alta definição

A NET e a Claro HDTV anunciam a chegada de novos canais em alta definição na grade para seus clientes, sem custo adicional. Líderes em conteúdo HD na TV por assinatura, com mais de 90 canais, trazem novas opções de séries, filmes, música e programação infantil com a melhor qualidade de imagem e som.



A grande novidade é a chegada do NAT GEO KIDS no dia 03 de outubro, na versão HD (612) para os clientes das duas operadoras e em SD (112) na Claro HDTV. O canal tem uma programação dedicada a crianças de 4 a 7 anos, com conteúdo repleto de ciência, exploração, aventura e conservação. Entre os destaques estão "As Aventuras de Blinky Bill" com o coala Blinky e seu amigo lagarto Jacko, "Ready Jet Go!", onde três amigos embarcam em grandes aventuras para explorar o sistema solar e As escolhas de Chuck, que a cada episódio, um garoto de 10 anos vive uma nova aventura diferente.



A partir do dia 26 de setembro¸ os clientes da NET e Claro HDTV poderão conferir mais alguns canais em alta definição. Para o público infanto-juvenil, o TV Ra Tim Bum HD (609) conta com uma programação diversificada para crianças de diferentes idades, e até para os maiorzinhos, que podem matar a saudade de grandes atrações dos anos 1990, como X-Tudo. O canal ainda tem o Reporter Ra Teen Bum, que vai ao ar sábado e domingo, às 20h15, com notícias totalmente dedicadas a crianças e adolescentes, e Yoga Com Histórias, também aos finais de semana, às 7h45, 13h30 e 20 horas, que une a contação de histórias a técnicas de Yoga.



Também com conteúdo infantil, o Boomerang HD (608) traz diversão para as crianças com o recém-lançado Dorothy e o Mágico de Oz, que vai ao ar às segundas-feiras, às 18h45. Além disso, no mês de outubro, o canal traz novos episódios de Masha e o Urso, às 17h, e Que Legal, Scooby-Doo!, às 19h30. Além da estreia de Barbie e os Golfinhos Mágicos, no dia 22 de outubro, ao meio-dia.



Na categoria filmes e séries, o TBS HD (636) chega recheado de novidades. Outubro é o mês da risada no canal e a comemoração vai do primeiro ao último dia com os melhores filmes e séries de comédia, especiais, maratonas e muito mais! No Dia das Crianças, o canal traz uma mega maratona de Todo Mundo Odeia o Chris, na quinta, dia 12, a partir do meio dia. Mas, para quem quer curtir o garoto mais famoso do TBS todos os dias, basta assistir à série a partir das 22h45 o canal. E, na sequência, série originais como Angie Tribeca, Familia Sem Rumo, Wrecked e Search Party. Além disso, o canal conta com O Especial Halloween, na terça, 31, a partir das 21h. O canal apresenta um grande filme todas as noites no TBS Mania, de segunda a sexta, às 21h e na Sessão Pipoca, a partir das 22h30, todos os sábados.



Já no dia 02 de outubro, é a vez dos canais, Discovery Science HD (585), que convida os telespectadores a conhecer o incrível mundo da ciência, ao olhar para o futuro, e buscar respostas às questões que durante séculos têm fascinado a humanidade. E o Discovery Civilization HD (586) que apresenta eventos épicos que fizeram história e continuam a moldar o nosso mundo. Sua programação é composta por diversos gêneros que transportam os telespectadores para momentos únicos da história, onde culturas, nações, religiões e os conflitos são protagonistas.



Os clientes da NET também terão a partir do dia 26 de setembro dois canais dedicados ao melhor do conteúdo brasileiro independente. O canal Prime Box Brasil HD (656), dedicado ao melhor do nosso brasileiro, apresenta conteúdos de ficção, documentários e animações, além de filmes de longa, média e curta metragens e uma seleção de series brasileiras inéditas. Já o canal Music Box Brazil HD (623) leva ao ar 24 horas de programação exclusivamente voltada ao melhor da música brasileira. Exibe shows, videoclipes, documentários, entrevistas e programas exclusivos com os principais nomes do cenário nacional.



Todos os canais serão disponibilizados sem custo adicional de acordo com o pacote contratado.