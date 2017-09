"Sportv 4K" estreia em 2018 através de aplicativo exclusivo para televisores Samsung

A Samsung anunciou ao mercado brasileiro sua estratégia para futebol, que inclui o lançamento de um aplicativo exclusivo, criado em parceria com o SporTV . O aplicativo estará disponível em 2018, ainda no primeiro semestre, e contará com conteúdos exclusivos e transmissão ao vivo em 4K dos jogos. Reconhecendo a paixão do brasileiro pelo esporte, a empresa aproveita a oportunidade para apresentar sua estratégia de TV para futebol e as ações de marketing previstas com o técnico Tite, um dos maiores ícones do futebol brasileiro, já para a Black Friday.



Além do aplicativo e comandando o time Samsung , o técnico Tite vai estrelar uma campanha especial para a Black Friday 2017, uma das datas mais importantes para o varejo e uma excelente oportunidade para o consumidor entrar para o mundo do 4K de verdade. Para a data, os consumidores poderão aguardar por ofertas imperdíveis para escolher o modelo ideal de sua TV 4K Samsung.



A campanha, que vai até o fim de novembro, trará o treinador em peças veiculadas em mídias digitais, TV aberta, TV paga, veículos impressos, pontos de venda e comunicação “out of home”.



Outra novidade, também desenvolvida em parceria com o SporTV, é uma ferramenta disponível para os assinantes dos canais Globosat, que vai oferecer conteúdo premium sobre partidas, comentários exclusivos, multicâmeras e transmissões on-demand, tudo com a tecnologia 4k disponível no portfólio das Smart TVs Samsung, modelos de 2016 e 2017.



A empresa entra em campo com escalação campeã de TVs. No time estão presentes as QLED TVs no ataque, nova categoria de televisores que utiliza pontos quânticos e oferece 100% de volume de cor. No meio campo, laterais, zaga e gol estão toda a linha UHD 4K, com imagens com resolução quatro vezes maior do que a Full HD. Tudo isso pra mostrar que 4K de verdade é Samsung, sem pixel branco, e com brilho e contraste sem comparação para vencer qualquer partida.



“ A Samsung acredita que o futebol faz parte da vida dos brasileiros, assim como a TV. Nosso objetivo é oferecer a melhor experiência para que o torcedor viva suas emoções e torça pelo seu time com qualidade de imagem incomparável ”, afirma Gustavo Assunção, Vice-Presidente da divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.



“ Estamos sempre atentos aos desejos dos nossos consumidores. O público quer assistir a um produto de qualidade, transmitido com excelência, lembrando que estamos falando de um esporte que é uma paixão nacional. É dessa forma que unimos forças, SporTV e Samsung, para levar a melhor experiência ao público onde ele estiver ”, afirma Bianca Maksud, Diretora de Marketing do Esporte Grupo Globo.