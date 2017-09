Você está lendo um tópico

AÉCIO: STF nega prisão, mas afasta do mandato e manda não sair de casa à noite

Ademir em 26 Set 2017 - 21:24



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3653 | Paranavaí - PR





Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negaram nesta terça-feira (26) por 5 votos a 0 pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) para prender o senador Aécio Neves (PSDB-MG), mas, por 3 votos a 2, determinaram o afastamento do mandato e o recolhimento noturno do senador em casa.



Votaram contra o pedido de prisão os cinco ministros da turma – Marco Aurélio Mello (relator), Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Em relação ao pedido de afastamento do mandato, votaram contra Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes. Barroso, Rosa Weber e Fux votaram pelo afastamento.



A prisão de Aécio foi negada de forma unânime porque os ministros não consideraram ter ocorrido flagrante de crime inafiançável, única hipótese prevista na Constituição para prender um parlamentar antes de eventual condenação.



Pela decisão, Aécio Neves também ficará proibido de manter contato com outros investigados na Operação Lava Jato e deverá entregar seu passaporte, devendo permanecer no Brasil.



Aécio deverá ser afastado, e seguir as demais restrições, assim que for notificado, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (27), segundo o advogado do senador, Alberto Toron.



Votos pelo afastamento



Primeiro ministro a votar pelo afastamento, Luís Roberto Barroso disse no julgamento que há indícios “induvidosos” de crimes cometidos pelo senador. Aécio é acusado de corrupção passiva e obstrução da Justiça, por pedir e receber R$ 2 milhões da JBS, além de ter atuado no Senado e junto ao Executivo para embaraçar as investigações da Lava Jato.



Aécio argumenta que pediu o dinheiro como um empréstimo, em uma transação de caráter particular, a fim de pagar advogados. Segundo ele, antes do pedido de empréstimo foi proposta ao empresário Joesley Batista a compra de um apartamento, que ele não aceitou. A intenção, segundo o senador, era quitar a dívida com Joesley com a venda do apartamento.



CRISPIM em 26 Set 2017 - 21:28 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7176 | Itajaí - SC

O STF está uma vergonha e tem que cassar e prender esta corja de corruptos na política Brasileira.



Esta gente em Brasília não tem vergonha na cara e por isso o Brasil após governos Militares, estão destruindo a Democracia, via STF e nada acontece com as quadrilhas no Poder.





