Você está lendo um tópico

Satélite

Donos de antenas parabólicas sabotam TV digital no interior do Brasil

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 5 respostas e 221 visitas.





Fernando.Alves em 27 Set 2017 - 9:28



anos | Jul 2007 | Mensagens: 286 | Belo Horizonte - MG





DANIEL CASTRO - Publicado em 27/09/2017, às 05h21





Técnico de empresa fabricante de antena parabólica instala equipamento: sucesso no interior.



A implantação da TV digital falhou em seu primeiro teste de verdade no interior do Brasil. Previsto para acontecer nesta quarta (27), o apagão analógico em Juazeiro do Norte e Sobral, no Ceará, foi adiado para daqui a cinco meses, em 28 de fevereiro.



Essa história tem dois vilões: as emissoras, que ainda não instalaram transmissores digitais, e as antenas parabólicas. Estimativas do governo federal e das redes de TV apontam que no interior do país até dois terços da população recebe televisão via satélite, por meio de antenas parabólicas.



Pesquisa do Ibope Inteligência realizada na semana passada mostra que Sobral tem hoje mais parabólicas (63%) do que terrestres (46%). Em Juazeiro, as antenas terrestres (68%) só superaram as parabólicas (61%) nas últimas semanas.



A antena parabólica oferece ao telespectador muito mais opções do que as antenas terrestres, além de um sinal analógico de boa qualidade em qualquer lugar, na cidade ou em longínquas áreas rurais. São mais de 30 emissoras, da Globo ao Esporte Interativo e canal Futura. É como se fosse uma TV por assinatura gratuita.



Já a TV digital não está totalmente implantada em todo o país. Em Sobral e Juazeiro, por exemplo, Record, SBT e RedeTV! ainda são analógicas.



Diante desse quadro, o telespectador que tem antena parabólica não se vê estimulado a comprar um televisor ou conversor digital. Em Juazeiro, 23% dos domicílios ainda são analógicos; em Sobral, esse índice é de 27%. Os transmissores analógicos só podem ser desligados quando 93% das casas tiverem TV digital.



Há uma relação direta entre antena parabólica e TV digital. Quanto maior a penetração das parabólicas, menor a da TV digital.



Interior de São Paulo preocupa

O adiamento do apagão analógico no interior do Ceará acionou o sinal de alerta nas principais redes. Elas estão preocupadas mesmo é com o inteior de São Paulo, o segundo maior mercado consumidor do país, para onde vai uma respeitável parcela dos investimentos publicitários.



A 60 dias do desligamento dos sinais analógicos, algumas regiões ainda estão longe dos 93% de digitalização. É o caso de Franca. Lá, 31% das casas ainda são totalmente analógicas, e 28% delas assistem TV via parabólicas.



A penetração das parabólicas também é grande no entorno da desenvolvida Campinas: 27%. Na segunda maior metrópole do Estado, 20% das casas ainda estão prontas para a TV digital. A situação é melhor em Santos (17%), mas um pouco pior no Vale do Paraíba (22%) e Ribeirão Preto (24%).



http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/...or-do-pais--16999 NOTICIASDATVDANIEL CASTRO - Publicado em 27/09/2017, às 05h21A implantação da TV digital falhou em seu primeiro teste de verdade no interior do Brasil. Previsto para acontecer nesta quarta (27), o apagão analógico em Juazeiro do Norte e Sobral, no Ceará, foi adiado para daqui a cinco meses, em 28 de fevereiro.Essa história tem dois vilões: as emissoras, que ainda não instalaram transmissores digitais, e as antenas parabólicas. Estimativas do governo federal e das redes de TV apontam que no interior do país até dois terços da população recebe televisão via satélite, por meio de antenas parabólicas.Pesquisa do Ibope Inteligência realizada na semana passada mostra que Sobral tem hoje mais parabólicas (63%) do que terrestres (46%). Em Juazeiro, as antenas terrestres (68%) só superaram as parabólicas (61%) nas últimas semanas.A antena parabólica oferece ao telespectador muito mais opções do que as antenas terrestres, além de um sinal analógico de boa qualidade em qualquer lugar, na cidade ou em longínquas áreas rurais. São mais de 30 emissoras, da Globo ao Esporte Interativo e canal Futura. É como se fosse uma TV por assinatura gratuita.Já a TV digital não está totalmente implantada em todo o país. Em Sobral e Juazeiro, por exemplo, Record, SBT e RedeTV! ainda são analógicas.Diante desse quadro, o telespectador que tem antena parabólica não se vê estimulado a comprar um televisor ou conversor digital. Em Juazeiro, 23% dos domicílios ainda são analógicos; em Sobral, esse índice é de 27%. Os transmissores analógicos só podem ser desligados quando 93% das casas tiverem TV digital.Há uma relação direta entre antena parabólica e TV digital. Quanto maior a penetração das parabólicas, menor a da TV digital.Interior de São Paulo preocupaO adiamento do apagão analógico no interior do Ceará acionou o sinal de alerta nas principais redes. Elas estão preocupadas mesmo é com o inteior de São Paulo, o segundo maior mercado consumidor do país, para onde vai uma respeitável parcela dos investimentos publicitários.A 60 dias do desligamento dos sinais analógicos, algumas regiões ainda estão longe dos 93% de digitalização. É o caso de Franca. Lá, 31% das casas ainda são totalmente analógicas, e 28% delas assistem TV via parabólicas.A penetração das parabólicas também é grande no entorno da desenvolvida Campinas: 27%. Na segunda maior metrópole do Estado, 20% das casas ainda estão prontas para a TV digital. A situação é melhor em Santos (17%), mas um pouco pior no Vale do Paraíba (22%) e Ribeirão Preto (24%).











Ademir em 27 Set 2017 - 9:33



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3660 | Paranavaí - PR

A hora que as emissoras desligarem (forem obrigadas, pois do contrário não farão) o sinal analógico das parabólicas e todas as emissoras passarem a transmitir com sinal digital na parabólica, vai ser uma corrida para comprar receptores de parabólica para sinal digital.



Hoje, quantos canais digitais estão abertos no C2, que o mesmo SAT que a maioria da população no interior do país sintoniza para receber os canais analógicos abertos?





busteli em 27 Set 2017 - 10:10



anos | Jan 2008 | Mensagens: 338 | Governador Valadares - MG

Ademir escreveu A hora que as emissoras desligarem (forem obrigadas, pois do contrário não farão) o sinal analógico das parabólicas e todas as emissoras passarem a transmitir com sinal digital na parabólica, vai ser uma corrida para comprar receptores de parabólica para sinal digital.



Hoje, quantos canais digitais estão abertos no C2, que o mesmo SAT que a maioria da população no interior do país sintoniza para receber os canais analógicos abertos?



Verdade, vai vender muito receptor anadigi hd ou digital e hd.





Vladi em 27 Set 2017 - 10:41



anos | Out 2008 | Mensagens: 154 | Tangará da Serra - MT

-os canais analogios nas parabólicas ja não deveria existir a muito tempo, todos ja podiam estar em digital sd, sem necessáriamente serem HDs..o povo ja teria comprado décos mais modernos e ja estariam mais acostumados a qualidade de som e imagens melhores, o digital hd terrestre seria mais uma opção pra quem teria acesso.





djval em 27 Set 2017 - 11:32



anos | Abr 2008 | Mensagens: 726 | São Bernado do Campo - SP

Verdade que falta preço baixo do 2 em 1



Digital parabolica + Digital Uhf .. Ruim é digital parabolica.. que fica sempre mudando os Pid.. potencia, codificação , frequencias.. etc... Povo no interior é leigo





Ademir em 27 Set 2017 - 11:40



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3660 | Paranavaí - PR

As emissoras não retiram o sinal analógico do C2 porque elas sabem da audiência gigantesca no interior do Brasil.



E manter o sinal analógico e digital no SAT deve ser caro pra caramba, principalmente para emissoras pequenas.



Só farão isso por determinação da ANATEL.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído