SKY lança campanha "SKY É Mais" com Gisele Bündchen

A SKY estreia o primeiro filme de sua nova campanha, " SKY É Mais ", que vai explorar a liderança e diversidade de conteúdo, produtos, serviços e experiências que a operadora oferece a seus clientes.



Assinada pela FCB Brasil, as peças publicitárias da nova campanha farão uma homenagem ao mundo do entretenimento com uma releitura de vários personagens do cinema, séries, mundo infantil, documentários, esportes, entre outros. Gisele Bündchen interpreta diversos personagens e contracena com inúmeros outros. Os filmes traduzem a diversidade da programação em HD da operadora e a experiência diferenciada que só quem é cliente SKY pode ter.



Na primeira peça, que tem duração de 30 segundos, Gisele estará na pele da grande heroína Mulher Maravilha, em um bar lotado de personagens de filmes, séries, esportes, reality shows, documentários e desenhos. Ela vai comunicar a liderança da SKY em quantidade de canais HD – " SKY É Mais HD " –, mostrando ainda que a operadora tem uma programação diversificada e para todos os públicos.



" A SKY é especialista em conteúdo, e escolhemos traduzir esse posicionamento trazendo esse universo tão rico do cinema, das séries e de outros tantos programas para essa nova campanha. Queremos reforçar a diversidade de programação que a SKY oferece e enaltecer o conteúdo e entretenimento de qualidade que o cliente encontra aqui ", diz o diretor de Marketing da SKY, Alex Rocco.