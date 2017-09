SBT estreia nova temporada de Arrow

No próximo sábado, 30 de setembro, às 23h, o SBT estreia a 4ª temporada inédita de Arqueiro . Na mesma data, o SBT exibe o último episódio da 3ª temporada e em seguida o primeiro episódio da nova temporada.



Nesta 4ª temporada, seis meses após a morte de Palmer, Felicity ainda não toca no assunto. Oliver decide dar uma chance ao amor e se entregar à Felicity, porém um crime abala a vida do casal e impulsiona Oliver a se candidatar a prefeito. Os fantasmas, comandados por Dhark darão muito trabalho a Oliver e sua equipe. Oliver descobre que é pai! A nova Sara, saída do poço de Lázaro, promete dar muito trabalho para família e amigos. Estão no elenco: Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey, John Barrowman, Willa Holland, Emily Bett Rickards, Paul Blackthorne.