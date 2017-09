João Jardim assina nova temporada de Liberdade de Gênero no GNT

Em outubro, o GNT lança a nova temporada de " Liberdade de Gênero ” sob o comando do diretor premiado João Jardim. A série documental volta ao canal com novos personagens e histórias emocionantes sobre o universo trans. Com temas atuais e pertinentes à sociedade, a atração é semanal e vai ao ar a partir do dia 02, toda segunda, às 22h30. A Para esquentar a estreia, o canal disponibilizou a primeira temporada para não assinantes até a próxima segunda-feira (02) no GNT Play.



Com histórias inspiradoras de força e superação, a nova temporada de “ Liberdade de Gênero ” traz para o debate questões relevantes à inserção de pessoas trans no âmbito social. Através de depoimentos comoventes e corajosos, a série busca mostrar que é possível, sim, ter uma vida de inclusão.