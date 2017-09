E! Entertainment celebra 10 anos de Keeping Up With The Kardashians

A partir do próximo dia 3, às 21h30, o canal E! Entertainment celebra os 10 anos da chegada da família Kardashian à sua tela com exibição de um grande especial com duração de 90 minutos, batizado de “ E! Celebra 10 Anos de Keeping Up With The Kardashians ”, que permitirá aos fãs uma verdadeira viagem no tempo desde o início do reality, em 2007.



Neste programa, Ryan Seacrest – apresentador e produtor executivo tanto da série quanto deste especial – conversa com Kris, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall e Kylie para refletir sobre os momentos mais importantes e impactantes da vida de cada uma delas na última década. Com o passar dos anos, esta família esteve genuína, sensível e sobre tudo exposta – e o especial mostrará aos seguidores tudo o que significou a cada uma delas ter vivido alegrias e dificuldades em frente às câmeras.