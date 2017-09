Você está lendo um tópico

SKY passa a transmitir canal Futura também em HD

Os assinantes da operadora de multisserviços SKY passarão a contar também com o sinal em alta definição do canal Futura a partir da próxima terça-feira, dia 3 de outubro.



A novidade poderá ser conferida no canal 434 da operadora. A novidade foi confirmada pelo canal das redes sociais.



Legal..



kkkkkkkkkkkkk.. corrida pra ter mais canais em HD.. começou... vale qualquer canal....





Nossa muito feliz com a novidade. Ante ontem eu estava assistindo o canal estava passando o Conexão Repórter e estava passando um assunto muito bom. Porém deixei de continuar assistindo porque todo mundo sabe que os canais SD da Sky a imagem é horrível.

