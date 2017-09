Você está lendo um tópico

Televisão

Revoltada, equipe de “Exathlon” ameaça abandonar reality da Band

Ricardo em 27 Set 2017 - 21:45



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5765 | Monterrey - México

Revoltada, equipe de “Exathlon” ameaça abandonar reality da Band



Fonte:



Três meses longe da família e dos amigos em uma paisagem paradisíaca, mas muito prejudicada após a passagem de um furacão. Horas e horas de loucura e gravações em jornadas de 15h, 18h em um calor de 40 graus. Noites mal dormidas, pouco ou quase nenhum espaço para descanso ou para fazer as refeições.



Clima bélico, dificuldades com a língua entre turcos, brasileiros, argentinos, falta de pessoal, cobranças, ataques de assédio moral e ah... O temor de não ganhar nada, nenhum centavo após toda essa maratona.



"Exathlon", nova aposta da Band, tem sido na verdade um reality show de sobrevivência para a equipe técnica e produtores do programa. Isso segundo relatos de profissionais envolvidos nas gravações da atração, que acontecem na República Dominicana.



Eles contam que após a insistência da Band em estrear o programa às pressas mesmo após a passagem de um furacão na cidade de Las Terrenas, a equipe de gravação tem sido submetida a verdadeiras jornadas desumanas, trabalhando mais de 15 horas por dia.



O stress é tanto que alguns funcionários ameaçam cruzar os braços e interromper os trabalhos caso um período de descanso justo não seja estabelecido e respeitado, e rápido. A tensão é tão grande que dois profissionais da equipe quase saíram na porrada no dia da estreia.



Os produtores contam que trabalham desde a hora que acordam até a hora de dormir, com cobranças pesadas, que tendem a piorar uma vez que o programa estreou em baixa.



A situação é mais complicada ainda para a turma da edição das imagens. A falta de comunicação com a equipe Turca (sim, o programa é produzido por Turcos em parceira com a Band) é muito ruim. Tradutores mal treinados atrapalham tudo e a demora para resolver questões simples só aumenta. A edição ainda está com uma equipe muito reduzida e a Band acabou aumentando o tempo de arte do programa, de 1h30 para 2h. Isso sem contar coisas não previstas como legendagem e reedição de provas, acarretando em turnos de trabalho contínuo de 18 horas.



Para completar, os profissionais não sabem como ou se vão receber seus salários, uma vez que os contratos foram feitos por uma empresa chamada Akum Medya, que ninguém sabe de onde veio e para onde vai.



Muita gente da equipe está pensando em abandonar o barco antes mesmo do programa ter qualquer eliminado entre os concorrentes de fato.



