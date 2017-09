Você está lendo um tópico

Luciano Huck e empresários criam fundo para apoiar candidatos

Paulo Frank em 28 Set 2017 - 12:22



http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/20...atos-9916788.html Um grupo de empresários, liderado por Eduardo Mufarej, sócio da Tarpon Investimentos e presidente da Somos Educação S.A., vai anunciar na próxima semana a criação do chamado "Fundo Cívico". A ideia é proporcionar bolsas de estudo para pessoas interessadas em se candidatar ao Legislativo nas eleições de 2018. Além de Mufarej, fazem parte desse grupo (como coordenadores ou investidores) figuras como o publicitário Nizan Guanaes, o ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga, o empresário Abílio Diniz e o apresentador de TV Luciano Huck.











Ademir em 28 Set 2017 - 12:39



Galera do Bem!









Paulo Frank em 28 Set 2017 - 12:51



Qualquer coisa que Luciano Huck faça, fico com um pé atrás...

Desconfio das intenções!





Antonio Venicio em 28 Set 2017 - 13:04



O fã-clube do Lula atacando mais uma vez.





Paulo Frank em 28 Set 2017 - 13:56



Antonio Venicio escreveu O fã-clube do Lula atacando mais uma vez.























