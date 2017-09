Você está lendo um tópico

Para 59% dos brasileiros, governo Temer está pior que o de Dilma

Paulo Frank em 28 Set 2017 - 12:43



A comparação foi piorando ao longo do tempo: em junho de 2016, só 25% das pessoas achavam o governo Temer pior.



Em compensação, a parcela das pessoas que acham que os governos são iguais caiu de 35% em julho deste ano para 31% na pesquisa de setembro.



Só 8% dos entrevistados acham que o governo Temer está melhor que o governo Dilma. Esse percentual já chegou a ser de 23% em junho do ano passado, mas também vem piorando sucessivamente.

Ademir em 28 Set 2017 - 12:49



E olha que o 2o. governo de Dilma foi sabotado de todas as formas por CUNHA, AÉCIO E TEMER no parlamento.



Sem falar na mídia que criou um clima de terrorismo diariamente no país, praticamente convocando a população para ir as ruas.



E nas ruas os movimentos "apartidários" MBL, Vem pra Rua, etc...financiados pelos partidos que eu citei acima e pela FIESP, fizeram aquilo para que foram criados e financiados!





Antonio Venicio em 28 Set 2017 - 13:02



Eu discordo, pois se a Dilma estivesse no poder até hoje, o Brasil estaria pior em todas as situações.

















