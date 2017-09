Você está lendo um tópico

Eita.. TV Diário já começou horário vendido para Igreja..

othon em 28 Set 2017 - 13:00



As madrugadas da TV Diário vão abrir espaço para a fé e para a espiritualidade cristã. Estreia hoje (25) "Jesus na sua casa com Apóstolo Luiz Henrique ", que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 0h30. A atração vai trazer mensagens de esperança por meio do testemunho de fieis e divulgação de ações evangelizadoras



Os telespectadores também poderão participar do programa tirando dúvidas e orientações ao Apóstolo Luiz Henrique. O apresentador é presidente da Igreja do Senhor Jesus e do Instituto Projeto Nobre, que atende mensalmente mais de 600 famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo acesso a saúde, alimentação, cultura e cidadania, além de auxiliar no trabalho de recuperação de dependentes químicos.



Paulo Frank em 28 Set 2017 - 13:04



E segue a picaretagem...

















