Mara Maravilha detona Lívia Andrade e Helen Ganzarolli e revela bronca de Pati

Mara Maravilha detonou as colegas de SBT Lívia Andrade e Helen Ganzarolli, falou sobre brigas com o elenco do “Fofocalizando” e bronca de Patricia Abravanel.



“Parece a bruxa da Branca de Neve. O que adianta ela ser bonita se ela é burra?”, disparou Mara sobre Helen Ganzarolli, a qual disse que fica “uma hora passando maquiagem no rosto”, durante participação no “Super Pop” desta quarta-feira (27). Ela ainda afirmou que não gosta de Lívia Andrade e que Flor (do “Jogo dos Pontinhos”) também não gosta de Lívia.



Sobre o Fofocalizando, Mara chamou Décio Piccinini de chato e explicou a relação conflituosa. “O Décio é chato, mas é o chato mais amado do Brasil. É um chato necessário. Ele é muito inteligente e rápido. Mas é difícil, muito difícil, porque eu tenho uma personalidade muito forte. Mesmo respeitando todo o profissionalismo dele, eu também sou profissional e preciso ser respeitada”, disse ela, que declarou gostar mais de Leão Lobo e menos de Décio.



“Eu e a Mamma [Bruschetta] tivemos um estranhamento no começo, mas hoje somos amigas”, declarou a apresentadora, que disse que Mamma (que está hospitalizada) deve estar de volta ao programa até esta sexta-feira (29).



Quanto ao outro colega, Leo Dias, Mara afirmou que não consegue brigar com ele: “Eu já briguei com todo mundo, mas não consigo brigar com o Leo”.



Mara Maravilha ainda comentou sobre quem a criticou e disse que foi chamada pelo diretor artístico do SBT, Fernando Pelegio, uma semana depois de uma pessoa dizer que ela não voltaria mais para a TV. “Nunca fiz teste do sofá. Estou lá graças a Deus e a minha família”, declarou ela.



A apresentadora do “Fofocalizando” ainda revelou bronca de Patricia Abravanel por ter revelado a segunda gravidez dela. “Levei uma bronca e pedi perdão. Ela deu a notícia de que ia dar à luz, fiz selfie e publiquei na rede social. Todos [do SBT] estavam sabendo. Ela ficou nervosa”, disse.







